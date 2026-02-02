قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرورو المصري الإيطالي.. ممر أخضر يفتح أبواب أوروبا أمام الصادرات المصرية

دعت وزارة النقل المصرية كافة المصدرين والمستوردين ورجال الأعمال للاستفادة القصوى من الخط الملاحي "الرورو" الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي، والذي يعد بمثابة "ممر أخضر" استراتيجي يستهدف دعم الاقتصاد القومي وزيادة نفاذية الحاصلات الزراعية والمنتجات المصرية للأسواق الأوروبية. يأتي ذلك في ظل الاهتمام الحكومي الكبير بتعزيز الصادرات، حيث يوفر هذا الخط حلولاً لوجستية متكاملة لنقل البضائع، وخاصة سريعة التلف، باستخدام الشاحنات المبردة والجافة، مما يقلل بشكل ملحوظ من زمن وصول البضائع وتكاليف الشحن، ويعزز مكانة مصر كمركز لوجستي محوري يربط بين قارتي أوروبا وأفريقيا، مع توفير آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للعاملين بقطاعات الشحن والنقل والسائقين.

وتتضمن الامتيازات التي يقدمها الخط تخفيضات هائلة في رسوم الموانئ تصل إلى 88%، حيث انخفضت التكلفة من 26,050 دولاراً إلى 3,250 دولاراً فقط للرحلة الواحدة، بالإضافة إلى تخصيص مساحات واسعة وتجهيزها بالخدمات اللازمة وربطها إلكترونياً بالمنصات الملاحية والجماركية الإيطالية لضمان تدفق البيانات والوثائق الرسمية بسلاسة. كما شملت التسهيلات اعتماد أقفال إلكترونية ذكية للحاويات المبردة لمراقبة درجات الحرارة والرطوبة وضمان سلامة المحتوى، مع تقديم منح وتسهيلات جمركية مشتركة بين الجانبين المصري والإيطالي لتبسيط إجراءات الفحص والرقابة، وتوفير أجهزة كشف متطورة لسرعة الإفراج عن البضائع.

وعلى صعيد النقل البري، ساهم انضمام مصر لاتفاقية فيينا لعام 1968 في حل كافة المعوقات المتعلقة باللوحات المعدنية والرسوم، حيث جرى تخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية من 300 و350 دولاراً إلى 100 دولار فقط، مع توفير طواقم متخصصة داخل ميناء دمياط لتسهيل الإجراءات الإدارية للسائقين وتنسيق استخراج التأشيرات اللازمة. ومن الناحية التشغيلية، ينطلق الخط أسبوعياً برحلات منتظمة يومي الخميس والجمعة من ميناء دمياط، وصولاً إلى تريستا يوم الاثنين، ومنها تُنقل البضائع عبر قطارات مخصصة إلى روتردام بهولندا لتوزيعها برياً إلى مختلف المدن الأوروبية وإنجلترا وبلجيكا، مما يضمن وصول المنتج المصري بجودة عالية وتكلفة تنافسية إلى قلب القارة العجوز.

النقل الرورو الموانىء البحرية

