أحمد الطيب: الأهلي يدفع ثمن التفريط في لاعبيه

أثار المعلق الرياضي أحمد الطيب جدلًا واسعًا بعد انتقاده الحاد لإدارة النادي الأهلي بسبب ما وصفه بـ"الفوضى والأخطاء التي لا تُغتفر" في ملف رحيل عدد من لاعبي الفريق خلال الفترة الماضية.

وكتب الطيب عبر حسابه على فيسبوك، معبرًا عن استيائه من التفريط في عدة عناصر مميزة، مشيرًا إلى تألق أحمد عبد القادر بعد رحيله، سواء في الدوري العراقي حاليًا أو خلال تجربته السابقة في الدوري القطري، مؤكدًا أن اللاعب يقدم مستويات مميزة كانت كفيلة بإفادة الفريق.

كما انتقد انتقال أكرم توفيق إلى نادي الشمال القطري، رغم معاناة الأهلي في مركزي الظهير الأيمن ولاعب الوسط المدافع، وايضا رحيل رامي ربيعة، في الوقت الذي يعاني فيه الفريق من نقص واضح في مركز قلب الدفاع.

واختتم أن هذه القرارات أثرت سلبًا على توازن الفريق، مطالبًا بضرورة إعادة النظر في سياسة إدارة ملف اللاعبين خلال الفترة المقبلة.