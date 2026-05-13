مأزق مالي كبير.. الأهلي يبحث حل أزمة عقد «توروب» تمهيدًا لإنهاء التعاقد بعد الموسم

تواصل إدارة النادي الأهلي دراسة الحلول الخاصة بأزمة عقد المدير الفني الدنماركي ييس توروب، في ظل رغبة داخل النادي في إنهاء التعاقد مع المدرب مع نهاية الموسم الجاري، بغضّ النظر عن نتيجة الفريق في بطولة الدوري الممتاز.

وتواجه إدارة الأهلي موقفًا معقدًا، في ظل تمسك توروب ووكيله بكامل البنود المالية في عقده حال إنهاء التعاقد قبل موعده، حيث يحق له الحصول على المتبقي من قيمة العقد، والذي قد يصل إلى نحو 5 ملايين دولار في حال الإقالة المبكرة.

وتسعى إدارة الأهلي إلى التوصل لاتفاق ودي مع المدرب عقب نهاية الموسم، يقوم على حصوله على راتب شهر يونيو، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر كقيمة للشرط الجزائي، مع إمكانية إضافة شهر آخر كحل وسط، مقابل إنهاء العلاقة التعاقدية بشكل متفق عليه وتجنب أي نزاعات قانونية مستقبلية.

وتخشى الإدارة من لجوء المدرب إلى تقديم شكوى ضد النادي في حال عدم التوصل إلى اتفاق مُرضٍ للطرفين.

وقرر مسؤولو الأهلي تأجيل مناقشة ملف رحيل ييس توروب في الوقت الحالي، من أجل منحه التركيز الكامل قبل المباراة الأخيرة في الموسم أمام المصري البورسعيدي، والتي يسعى من خلالها الفريق إلى إنهاء الموسم بأفضل نتيجة ممكنة، سواء بحسم لقب الدوري أو ضمان التأهل إلى دوري أبطال أفريقيا في الموسم المقبل.