6 علامات تحذيرية لحصوات الكلى .. متى يتحوّل الألم إلى خطر يُهدّد صحتك؟

كيف تتكون حصوات الكلى؟
آية التيجي

تُعد حصوات الكلى من أكثر المشكلات الصحية المؤلمة التي تصيب الجهاز البولي، إذ يشبّه الأطباء ألمها بمحاولة إدخال جسم صلب داخل ممر ضيق، وهو ما يفسر شدة الألم الذي يعاني منه المرضى.

ورغم أن الألم الحاد هو العرض الأشهر، فإن هناك علامات أخرى قد تكشف مبكرًا عن وجود حصوات في الكلى أو المسالك البولية، لكن كثيرين يتجاهلونها أو يخلطون بينها وبين أمراض أخرى، وفقا لما نشر في موقع “midlanticurology”.

وتبدأ حصوات الكلى على شكل بلورات صغيرة تتكون نتيجة ارتفاع تركيز بعض المواد في البول، مثل الكالسيوم والأوكسالات، مع انخفاض كمية السوائل في الجسم.

ومع قلة شرب الماء، تتجمع هذه البلورات تدريجيًا لتتحول إلى حصوات قد تسد مجرى البول، ما يؤدي إلى مضاعفات خطيرة مثل الالتهابات أو ارتجاع البول إلى الكلى.

ويشير الأطباء إلى أن نحو 80% من حصوات الكلى تتكون من الكالسيوم، بينما قد تتكون أنواع أخرى من معادن مختلفة.

علامات تكشف إصابتك بحصوات الكلى

وإلى جانب الألم الشديد، هناك أعراض مهمة قد تشير إلى وجود حصوات بالكلى، أبرزها:
ـ الشعور بحرقان أثناء التبول
ـ زيادة الحاجة إلى التبول بشكل متكرر
ـ بول عكر أو ذو رائحة كريهة
ـ ظهور دم في البول
ـ ألم في الجانبين أو أسفل الظهر
ـ الحمى والقشعريرة
ـ الغثيان أو القيء

ويؤكد الأطباء ضرورة عدم تجاهل هذه الأعراض، خاصة إذا استمرت لفترة طويلة أو ترافقت مع ارتفاع الحرارة.

كيف يتم علاج حصوات الكلى؟

ويعتمد علاج حصوات الكلى على حجم الحصوة ومكانها داخل الجهاز البولي، ويتم التشخيص عادة عبر:
ـ تحليل البول والدم
ـ الأشعة والموجات فوق الصوتية

وفي الحالات البسيطة، قد تساعد كثرة شرب الماء مع المسكنات على خروج الحصوات طبيعيًا.

أما إذا تسببت الحصوات في انسداد مجرى البول أو مضاعفات صحية، فقد يلجأ الأطباء إلى عدة خيارات علاجية، منها:
ـ تفتيت الحصوات بالموجات الصادمة:
تعتمد هذه الطريقة على استخدام موجات صوتية لتفتيت الحصوات من خارج الجسم دون جراحة.

ـ منظار الحالب:
يتم إدخال منظار دقيق عبر المثانة للوصول إلى الحصوة وتفتيتها ثم إزالتها.

ـ إزالة الحصوات جراحيًا:
في الحالات الكبيرة، قد يحتاج الطبيب إلى إدخال منظار مباشر إلى الكلى عبر فتحة صغيرة في الظهر لإزالة الحصوات.

كيف تحمي نفسك من حصوات الكلى؟

ويلعب النظام الغذائي دورًا أساسيًا في الوقاية من حصوات الكلى، خاصة مع الإفراط في تناول:
ـ الأملاح
ـ البروتينات الحيوانية
ـ السكريات والأطعمة المصنعة
ـ كما تزيد السمنة وبعض الأدوية والتهابات المسالك البولية المتكررة من خطر الإصابة.

وينصح الخبراء باتباع هذه الخطوات للوقاية:
ـ شرب كميات كبيرة من الماء يوميًا
ـ تقليل اللحوم الحمراء والأطعمة المالحة
ـ تناول منتجات الألبان باعتدال
ـ الإقلاع عن التدخين

