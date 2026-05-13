رمضان السيد: استاد القاهرة «مرعب» للأفارقة.. وبيزيرا والدباغ سيصنعان الفارق مع الزمالك أمام اتحاد العاصمة

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق، أن نادي الزمالك يمتلك عناصر قادرة على صناعة الفارق أمام اتحاد العاصمة في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال “السيد”، في تصريحات عبر برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، والمذاع على قناة CBC: «عدي الدباغ يجيد التعامل مع العرضيات ويمتلك مهارات جيدة تساعده على صناعة الفارق أمام اتحاد العاصمة، إلى جانب بيزيرا وشيكو بانزا».

وأضاف: «عبد الله السعيد يقدم مستوى جيدًا جدًا في آخر مباراتين، حيث يساهم دفاعيًا وهجوميًا، كما يجيد الاستحواذ وصناعة اللعب، وهو لاعب سيكون له تأثير كبير مع الزمالك في المباراة».

وتابع: «فوز اتحاد العاصمة في مباراة الذهاب قد يدفعه إلى تأمين دفاعه واللعب بتكتلات دفاعية في الإياب، لكن هذه الطريقة قد تشكل مشكلة أمام الزمالك، الذي يمتلك لاعبين مهاريين قادرين على اختراق أي دفاع».

وواصل تصريحاته: «استاد القاهرة ملعب مرعب لكل الفرق الأفريقية، وإذا ضغط الزمالك خلال أول 30 دقيقة يمكنه تسجيل هدف مبكر، لأن مرور الوقت دون تسجيل سيصعّب المهمة على الفريق».

واختتم قائلًا: «بيزيرا لاعب مميز، ويجب منحه الثقة الكاملة من الجهاز الفني، والتحدث معه جيدًا لتوظيف إمكانياته، خاصة أنه قادر على الحصول على ركلات جزاء وصناعة الفارق».