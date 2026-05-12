عقد مجلس وكلاء جامعة الأزهر لشئون التعليم والطلاب اجتماعه الدوري، بحضور رئيس الجامعة الدكتور سلامة داود، برئاسة الدكتور سيد بكري، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب؛ لمناقشة مجموعة من الملفات متعلقة بسير الامتحانات والأنشطة الصيفية، بما يضمن استقرار المنظومة التعليمية بقطاع كليات الجامعة.

مجلس وكلاء شئون التعليم بجامعة الأزهر يناقش سير العملية الامتحانية

وتناول الاجتماع اعتماد موضوعات محضر الجلسة السابقة، واستعرض الجهود المبذولة للتحول الرقمي، وتطوير الخدمات اللوجستية؛ لتسهيل التعاملات داخل الجامعة، مع مناقشة آليات تحسين العملية التعليمية، ودعم الفئات الطلابية المختلفة، والاهتمام بالأنشطة الطلابية لتعزيز التفاعل والمشاركة.

وأكد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أهمية المتابعة الامتحانية اليومية من غرفة المتابعة المركزية بالجامعة، وغرفات المتابعة الفرعية، ووحدات القياس والتقويم بالكليات؛ لضمان انضباط سير العملية الامتحانية، ومناقشة أعمالها مساء كل يوم امتحاني؛ للتغلب على أيّ تحديات تواجهها.

ودرس المجلس مقترحات جديدة في مجالات السلامة المهنية والإرشاد النفسي؛ وتم استعراض قضايا متعلقة بسير الامتحانات والتنظيم الأكاديمي، بما يضمن تحقيق الاستقرار، وتقديم أفضل جودة تعليمية.

واختتم المجلس جلسته باستعراض عدد من الموضوعات العاجلة ذات الأهمية التي تهدف إلى تطوير الخدمات الأكاديمية والطلابية.