قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عيّط زي الطفل | عفاف شعيب تكشف موقفا مؤثرا لـ عبد الرحمن أبو زهرة
هددها بإلقاء أولاده في النيل .. كواليس صادمة من الأسرة بشأن القاضي السابق قاتل زوجته
20 صورة من العرض الخاص لفيلم أسد .. شاهد
تنشيطًا لحركة السياحة بين مصر وتركيا .. نسما للطيران تدشن رحلات مباشرة بين القاهرة وإسطنبول
محلية النواب : حالات جديدة في التصالح بمخالفات البناء بالتعديلات التشريعية | خاص
الأرصاد : انخفاض تدريجي في الحرارة من الغد .. مع استمرار الأجواء الحارة
في لقاء قبل رحيله .. أبو زهرة : بعيط على وفاة زوجتي كأنها ماتت إمبارح
مد المهلة لـ عام .. تفاصيل تعديلات التصالح الجديدة وإنهاء عقبات نموذج 8
الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي
الحزن ضيف .. جمال شعبان يوجه تحذيرا عاجلا للمواطنين
جمال شعبان : فيروس هانتا ليس وباءً جديدًا مثل كورونا
مفاجأة .. صرف معاشات يونيو مبكرا قبل عيد الأضحى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الشيوخ الأمريكي يصادق على تعيين كيفن وارش رئيسًا للاحتياطي الفيدرالي

كيفن وارش
كيفن وارش
القسم الخارجي

صادق مجلس الشيوخ الأمريكي على تعيين الاقتصادي والمسؤول السابق في البنك المركزي الأمريكي كيفن وارش رئيسًا لمجلس الاحتياطي الفيدرالي، في خطوة تمثل تحولًا مهمًا في قيادة السياسة النقدية الأمريكية خلال مرحلة تتسم بتحديات اقتصادية وضغوط تضخمية متواصلة.

وجاءت المصادقة بعد سلسلة جلسات تصويت وإجراءات برلمانية شهدت انقسامًا حزبيًا واضحًا داخل مجلس الشيوخ، حيث حظي وارش بدعم الأغلبية الجمهورية، إلى جانب عدد محدود من الديمقراطيين، أبرزهم السيناتور جون فيترمان عن ولاية بنسلفانيا.

بدأت إجراءات تثبيت وارش بتجاوز تصويت إجرائي أولي مساء الاثنين، حين صوّت المجلس بـ49 صوتًا مقابل 44 لصالح المضي في مناقشة ترشيحه، وهو ما فتح الباب أمام التصويت النهائي لتأكيد تعيينه في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي.

وفي التصويت النهائي، أقر مجلس الشيوخ تعيينه بأغلبية 51 صوتًا مقابل 45، مانحًا إياه عضوية تمتد لـ14 عامًا في مجلس إدارة البنك المركزي الأمريكي، قبل تثبيته رسميًا رئيسًا للمجلس لفترة رئاسية مدتها أربع سنوات خلفًا لجيروم باول.

من هو كيفن وارش؟

يعد كيفن وارش أحد أبرز الوجوه الاقتصادية المحافظة في الولايات المتحدة، وقد سبق له أن شغل عضوية مجلس الاحتياطي الفيدرالي بين عامي 2006 و2011 خلال الأزمة المالية العالمية، حيث لعب دورًا بارزًا في إدارة تداعيات انهيار الأسواق المالية آنذاك. 

كما عمل مستشارًا اقتصاديًا في إدارة الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، قبل انتقاله لاحقًا إلى العمل الأكاديمي والاستثماري.

ويُعرف وارش بمواقفه الداعية إلى تشديد السياسة النقدية والحد من التوسع الكبير في الميزانية العمومية للاحتياطي الفيدرالي، إضافة إلى انتقاداته المتكررة لسياسات التيسير النقدي طويلة الأمد.

ترشيح وارش

جاء ترشيح وارش من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي كان قد دخل في خلافات متكررة مع رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول بشأن أسعار الفائدة والسياسة النقدية. وخلال الأشهر الماضية، مارس ترامب ضغوطًا علنية باتجاه خفض الفائدة لتحفيز الاقتصاد الأمريكي وتعزيز النمو.

وأثار هذا الترشيح نقاشًا واسعًا داخل الأوساط السياسية والاقتصادية الأمريكية حول مستقبل استقلالية البنك المركزي، خاصة في ظل المخاوف من تنامي التأثير السياسي على قرارات السياسة النقدية.

وخلال جلسات الاستماع في مجلس الشيوخ، أكد وارش التزامه بالحفاظ على استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، معتبرًا أن استقلالية البنك المركزي “ركيزة أساسية للاستقرار المالي الأمريكي”.

مجلس الشيوخ الأمريكي مجلس الاحتياطي الفيدرالي البنك المركزي الأمريكي كيفن وارش جون فيترمان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

دواجن بيضاء

11 جنيها دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

صورة أرشيفية

100 مليار دولار على الأبواب .. مكاسب اقتصادية ضخمة | وبشرى تنتظر المواطنين

الطيران

سر لا يعرفه معظم المسافرين.. لماذا فتح النوافذ أثناء الإقلاع والهبوط مهم؟

لميس الحديدي

لميس الحديدي توجه رسالة مؤثرة في عيد ميلادها

الدولار

تخطى الـ 53 جنيها.. مفاجأة في أسعار الدولار الآن في مصر

شوبير

شوبير ينتقد تصريحات أيمن الرمادي قبل نهائي الكونفدرالية

وزير التربية والتعليم

بشرى سارة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2026 وإجراءات التأمين|ماذا أعلن وزير التعليم؟

عداد الكهرباء

للعودة لأسعار الكهرباء القديمة.. المستندات المطلوبة لتحويل العدادات الكودية

ترشيحاتنا

آسر ياسين وزوجته

آسر ياسين وزوجته وسميح ساويرس على السجادة الحمراء لمهرجان كان السينمائي.. صور

ايليا وجاكسون

بمقدمة مؤثرة.. إيليا يسلم بيتر جاكسون السعفة الذهبية

نادين نجيم

نادين نسيب نجيم تتألق في جلسة تصوير بمهرجان كان السينمائي .. صور

بالصور

20 صورة من العرض الخاص لفيلم أسد .. شاهد

محمد رمضان
محمد رمضان
محمد رمضان

علامات خفية.. تحذير من أعراض مبكرة للخرف والزهايمر تظهر أثناء الكلام

تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا
تغيرات الكلام قد تكشف الخرف مبكرًا

بإطلالة لامعة وجريئة.. شاهد | دينا فؤاد تخطف الأنظار على إنستجرام

دينا فؤاد
دينا فؤاد
دينا فؤاد

الاعتماد على الدروس العملية والتدريب المباشر بـ طب الزقازيق | صور

عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق
عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : النفط في صراع البترودولار والبتروبريكس .. من ينتصر!!

محمد صابر

محمد صابر يكتب: قراءة في توظيف مصطلح "الحاكمية" لدى التنظيمات المتطرفة في تكفير المجتمعات

د. هيام وهبة - أستاذ الاستثمار والتمويل – عميد كلية الأعمال – جامعة النيل

د. هيام وهبة تكتب: البنك القومي للبحث العلمي.. الذراع الذكي للتنمية المستدامة

د. شيماء الناصر

د . شيماء الناصر تكتب : المؤتمرات البيئية بين الطموح والواقع

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: وحدة الصف العربي.. الهدف الأخطر للحملات الإلكترونية المعادية

المزيد