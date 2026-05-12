ترامب : لن نبرم صفقة مع إيران إلا بضمان جودتها

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لن يتم إبرام صفقة مع إيران إلا إذا كانت جيدة، وبطريقة أو بأخرى سيكون الأمر جيدا جدا للشعبين الأمريكي والإيراني".

وأوضح ترامب، في تصريحات خلال مغادرته البيت الأبيض متوجها إلى قاعدة أندروز الجوية استعدادًا للتوجه إلى الصين، أنه سيجري محادثات مطولة مع الرئيس الصيني حول الحرب على ايران، مضيفا :"لا نحتاج الى أي مساعدة من الصين بشأن إيران وسننتصر بطريقة أو بأخرى".

وتابع الرئيس الأمريكي "إننا سنرى أمورًا جيدة ستحدث في القريب العاجل بشأن إيران، وستنخفض أسعار النفط قريبًا وسترون تدفقًا للنفط بشكل غير مسبوق.

وأكد ترامب أن الحصار على إيران فعال بنسبة 100 %، مشددا على أنه لن يتم السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي أبدًا.

من جهة أخرى، أكد الرئيس الأمريكي أن نهاية الحرب الأوكرانية ستكون في القريب العاجل، مضيفا : "لسنا بحاجة إلى حلف الناتو".