الأرصاد : انخفاض تدريجي في الحرارة من الغد .. مع استمرار الأجواء الحارة

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الارصاد الجوية، إن البلاد ستشهد اعتبارًا من غدٍ انخفاضًا تدريجيًا في درجات الحرارة، إلا أنها ستظل أعلى من معدلاتها الطبيعية نسبيًا حتى يوم الاثنين المقبل.

وأوضحت غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» المذاع عبر قناة DMC، أن فصل الربيع يتسم بتقلبات جوية حادة وسريعة، مؤكدة أن التغيرات الحالية في حالة الطقس تُعد أمرًا طبيعيًا ومتكررًا خلال هذا التوقيت من العام.

وأضافت أن فترات النهار ما زالت تشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة، حيث سجلت بعض محافظات الصعيد 44 درجة مئوية، مشيرة إلى أن أعلى درجات الحرارة خلال العام غالبًا ما تُسجل في النصف الثاني من فصل الربيع وليس في فصل الصيف كما يعتقد البعض.

وأكدت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يُعد ذروة الموجة الحارة، حيث سجلت درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى نحو 40 درجة مئوية، بزيادة تتراوح بين 7 و8 درجات عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

