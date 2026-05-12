الأرصاد تحذر : استمرار الارتفاع في درجات الحرارة حتى منتصف الأسبوع المقبل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية خلال الفترة من الخميس 14 مايو وحتى الإثنين 18 مايو 2026. وكشفت خرائط الطقس عن تراوح الأجواء ما بين الحارة وشديدة الحرارة نهاراً، مع طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر وليلاً.

توقعات درجات الحرارة

من المتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى المستويات التالية:

القاهرة والوجه البحري: تتراوح العظمى ما بين 33 و38 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: تتراوح العظمى ما بين 25 و36 درجة مئوية.

جنوب البلاد: تشهد المناطق الجنوبية اشتداداً في الحرارة، حيث تتراوح العظمى ما بين 35 و43 درجة مئوية.

الظواهر الجوية المتوقعة

حذرت الهيئة من ظهور شبورة مائية كثيفة صباحاً (من الساعة 4 إلى 8 صباحاً) على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ومدن القناة، ووسط سيناء، وشمال الصعيد. كما أشارت التوقعات إلى نشاط للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، مع احتمالية أن تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم الخميس 14 مايو على بعض المناطق.

نصائح ضرورية

نظراً للتغيرات السريعة التي تشهدها خرائط الطقس خلال فصل الربيع، شددت الهيئة على ضرورة متابعة التحديثات اليومية الصادرة عنها تحسبا لأي تغيير في الحالة الجوية.