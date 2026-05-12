الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
أخبار البلد

احذروا شمس الظهيرة.. أجواء شديدة الحرارة تضرب البلاد و3 توصيات عاجلة من الأرصاد

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الثلاثاء طقسا شديد الحرارة على أغلب الأنحاء مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية نهارا، معتدل ليلا على أغلب الأنحاء.

الظواهر الجوية

وتسود أجواء شديدة الحرارة نهاراً على أغلب الأنحاء ،مائلة الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، ومن المتوقع أن تسجل العظمى اليوم 39 درجة  على القاهرة والوجه البحري أما جنوب البلاد فتتخطى الحرارة حاجز 40 درجة في الظل.

May be an image of ‎text that says '‎°C 50 50 40 40 30 30 20 20 10 10 القاهرة 39 درجة 0 三 -10 0 -10‎'‎

إضافة إلى نشاط رياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق وقد تؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحياناً.

ويرجى من المواطنين الآتي: 

-شرب كميات كافية من السوائل وخاصة المياه.
-عدم الوقوف مباشرة تحت أشعة الشمس.
- ارتداء الملابس القطنية الفضفاضة

ومن المتوقع أن تتكون شبورة مائية صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وأن تنشط رياح على مناطق من القاهرى الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق على فترات متقطعة .

وأيضا يتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الموج من 1.5 متر إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية، وأن تكون حالة البحر الأحمر معتدلة، وأن يتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 متر ومترين واتجاه الرياح شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 39 19

العاصمة الادارية 39 17

6 اكتوبر 40 17

بنها 38 18

دمنهور 35 17

وادى النطرون 39 17

كفر الشيخ 34 18

بلطيم 31 18

المنصورة 38 19

الزقازيق 40 19

شبين الكوم 38 18

طنطا 38 18

دمياط 33 19

بورسعيد 34 21

الاسماعيلية 40 17

السويس 39 18

العريش 38 17

رفح 37 16

رأس سدر 38 18

نخل 38 14

كاترين 32 13

الطور 34 22

طابا 34 16

شرم الشيخ 37 25

الغردقة 36 23

الاسكندرية 28 17

العلمين 25 16

مطروح 24 15

السلوم 26 16

سيوة 36 16

رأس غارب 36 22

سفاجا 38 23

مرسى علم 36 24

شلاتين 34 23

حلايب 31 25

أبو رماد 35 22

مرسى حميرة 37 23

أبرق 32 24

جبل علبة 32 23

رأس حدربة 30 25

الفيوم 39 20

بني سويف 39 20

المنيا 41 21

أسيوط 40 21

سوهاج 41 22

قنا 41 24

الأقصر 42 25

أسوان 42 25

الوادى الجديد 41 24

أبوسمبل 42 25

برلين بلا سيارات
