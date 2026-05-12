الأرصاد: ذروة الموجة الحارة خلال ساعات والعظمى تصل لـ42 درجة

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026 طقس معتدل الحرارة في الصباح الباكر، شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، معتدل الحرارة ليلاً، مشيرة إلى أن البلاد تشهد ذروة الارتفاع في درجات الحرارة خلال هذا اليوم.



الظواهر الجوية المتوقعة في الطقس اليوم

الشبورة المائية: تتكون شبورة مائية في الفترة من الرابعة صباحًا حتى الثامنة صباحًا، على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء.



نشاط الرياح: تنشط الرياح بسرعات تتراوح من 30 إلى 40 كم/ساعة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية أحيانًا.

فرص ضعيفة للسحب والرذاذ: هناك فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 12 مايو 2026

القاهرة: العظمى 39 درجة – الصغرى 19 درجة

الإسكندرية: العظمى 28 درجة – الصغرى 17 درجة

مطروح: العظمى 24 درجة – الصغرى 15 درجة

سوهاج: العظمى 41 درجة – الصغرى 22 درجة

قنا: العظمى 41 درجة – الصغرى 24 درجة

أسوان: العظمى 42 درجة – الصغرى 25 درجة

في ظل اشتداد الإشعاع الشمسي، خاصة مع اقتراب تعامد الشمس على مدار السرطان، شدد الأرصاد على ضرورة اتباع الاحتياطات الصحية التالية:

الإكثار من شرب المياه باستمرار طوال اليوم حتى في حالة عدم الشعور بالعطش، لتجنب الجفاف والإجهاد الحراري.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال وقت الذروة (من الساعة 12 ظهرًا وحتى الساعة 4 عصرًا).

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة وأغطية الرأس (القبعات والشماسي) لحماية الجسم من الإجهاد الحراري.

حماية الفئات الضعيفة (كبار السن والأطفال وذوي الأمراض المزمنة)، مع التأكيد على عدم ترك الأطفال أو كبار السن في أماكن مغلقة أو داخل السيارات.



تحذير عاجل: مصر تدخل "الصيف المناخي الحقيقي"

أعلن الدكتور محمد علي فهيم، رئيس مركز معلومات تغير المناخ بمركز البحوث الزراعية، عن دخول مصر فعليًا في مرحلة "الصيف المناخي الحقيقي"، مشيرًا إلى استمرار تأثر البلاد بموجة حارة إلى شديدة الحرارة على أغلب الأنحاء، يصاحبها ارتفاع ملحوظ في شدة الإشعاع الشمسي وزيادة الطاقة الحرارية.



خريطة درجات الحرارة وهدوء الرياح

أوضح فهيم أن خرائط الطقس تشير إلى هدوء نسبي في نشاط الرياح مقارنة بالأيام الماضية، مما يزيد من شعور المواطنين بحرارة الجو، حيث يتوقع أن تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى والوجه البحري 34 درجة مئوية (وفق تقديراته)، بينما تصل في جنوب الصعيد إلى ذروتها بنحو 40 درجة مئوية.

روشتة زراعية عاجلة لمواجهة "الصيف المناخي"

وعلى الصعيد الزراعي، وجه الدكتور محمد علي فهيم حزمة من التوصيات العاجلة للمزارعين لتقليل خسائر المحاصيل نتيجة الارتفاع المفاجئ في الحرارة، وأبرزها:

الالتزام بالري في الصباح الباكر أو في المساء فقط، مع تقصير الفترات بين الريات خاصة لمحاصيل الخضر والفاكهة، وتجنب الري وقت الظهيرة نهائيًا.

سرعة حصاد ما تبقى من محصول القمح لتجنب "انفراط الحبوب" وتلف المحصول.

الاهتمام برش مركبات البوتاسيوم والكالسيوم لتعزيز قدرة المحاصيل الثمرية على تحمل درجات الحرارة المرتفعة.



مراقبة نشاط الآفات مثل "العنكبوت الأحمر والبق الدقيقي" التي تنشط مع ارتفاع الحرارة، مع التوقف عن رش المبيدات الجهازية في ساعات النهار الحارة.

التأكيد على التهوية الجيدة للصوب الزراعية لتقليل مستويات الرطوبة الداخلية ومنع تفشي الأمراض الفطرية.

واختتم رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن المرحلة الحالية تتطلب يقظة تامة من المزارعين والمواطنين على حد سواء، نظرًا لتسارع معدلات استهلاك المياه ونشاط الآفات، مما يستوجب التعامل بجدية مع التغيرات المناخية المتلاحقة التي تشهدها البلاد.



