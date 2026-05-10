حالة الطقس غدًا.. الأرصاد تحذر من ظاهرة جوية خطرة والحرارة تتجاوز الـ40

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يشهد غدًا الاثنين 11 مايو 2026 استمرار الارتفاع الملحوظ والمتواصل في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار إلى شديد الحرارة نهارًا على أغلب المناطق، مع طقس معتدل ليلاً وفي الصباح الباكر، وذلك في إطار موجة حارة تبدأ اليوم الأحد وتستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل.

موجة حارة لمدة أسبوع

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تبدأ اعتبارًا من اليوم الأحد وحتى يوم الخميس المقبل في التأثر بموجة حارة تستمر قرابة أسبوع كامل، مع ارتفاع تدريجي ومتواصل في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء، مما يستدعي الاستعداد المبكر لهذه الأجواء الصيفية المبكرة.



تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية

وأوضحت الدكتورة منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة "القاهرة والناس"، أن السبب الرئيسي وراء هذه الأجواء الحارة يعود إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية قادمة من الصحراء الكبرى، إلى جانب وجود مرتفع جوي واضح في طبقات الجو العليا، مما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس ورفع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الأيام المقبلة.

ارتفاع متواصل وذروة الثلاثاء

وأضافت أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا بدءًا من غدٍ الاثنين، على أن تبلغ الموجة الحارة ذروتها يوم الثلاثاء، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 36 درجة مئوية، بينما تتجاوز الحرارة هذا المعدل في بعض المحافظات الأخرى، وتصل في مناطق جنوب الصعيد إلى 42 درجة مئوية، مما يستدعي توخي الحذر خاصة للفئات الأكثر تأثرًا بارتفاع الحرارة مثل كبار السن والأطفال ومرضى القلب والضغط.



درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين

جاءت درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة غدًا الاثنين 11 مايو 2026 على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 34 درجة – الصغرى 21 درجة

الإسكندرية: العظمى 30 درجة – الصغرى 18 درجة

مطروح: العظمى 31 درجة – الصغرى 17 درجة

سوهاج: العظمى 38 درجة – الصغرى 21 درجة

قنا: العظمى 40 درجة – الصغرى 23 درجة

أسوان: العظمى 41 درجة – الصغرى 25 درجة



أبرز الظواهر الجوية المتوقعة

الشبورة المائية

تتشكل شبورة مائية في الفترة من الساعة الرابعة صباحًا حتى الثامنة صباحًا، وذلك على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على هذه الطرق، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

نشاط الرياح

تنشط الرياح على أغلب الأنحاء بسرعات تتراوح من 30 إلى 35 كم/ساعة، وقد تكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق محددة مثل (السلوم - مطروح - سيوة)، مما قد يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية على فترات متقطعة في هذه المناطق، وينصح المواطنون في هذه المناطق بارتداء الكمامات الواقية وتجنب التعرض المباشر لهذه الأتربة.

فرص ضعيفة للسحب المنخفضة والرذاذ

توجد فرص ضعيفة لتكون بعض السحب المنخفضة والمتفرقة على بعض المناطق من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد ينتج عن هذه السحب سقوط رذاذ خفيف جدًا وغير مؤثر على بعض المناطق، لا يستدعي أي تغيير في خطط المواطنين اليومية.

استمرار الأجواء الحارة واستقرارها

أكدت الدكتورة منار غانم أن الأجواء الحارة ستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع تراجع الإحساس ببرودة الليل تدريجيًا، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الصغرى لتصل إلى 20 درجة مئوية وأكثر خلال ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر، مما يعني أن الأجواء الليلية ستصبح أكثر دفئًا بشكل ملحوظ مقارنة بما اعتاد عليه المواطنون خلال الأسابيع الماضية.





توديع الأجواء الباردة واستقبال الصيف

وأشارت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن البلاد بدأت بالفعل في توديع الأجواء الباردة والمنعشة التي سادت خلال فصلي الشتاء والربيع، وتستقبل تدريجيًا الطقس الصيفي الحار الذي يميز أشهر مايو ويونيو ويوليو وأغسطس.

ولفتت إلى أن نشاط الرياح المتوقع خلال منتصف الأسبوع – وليس غدًا الاثنين – قد يساهم نسبيًا في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، مما قد يخفف من حدة الموجة الحارة في بعض المناطق.

نصائح وإرشادات للمواطنين

وجهت هيئة الأرصاد الجوية عدة نصائح للمواطنين لمواجهة الأحوال الجوية المتوقعة غدًا وأثناء فترة الموجة الحارة:

للسائقين: توخي الحذر الشديد أثناء القيادة على الطرق التي تشهد شبورة مائية في الصباح الباكر، مع تخفيف السرعات، واستخدام أنوار الانتظار، وترك مسافات أمان كافية بين المركبات، خاصة على الطرق الصحراوية والسريعة.

للمواطنين عامة: تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الذروة (من الساعة 12 ظهرًا حتى الساعة 4 عصرًا)، خاصة في محافظات جنوب الصعيد حيث تصل الحرارة إلى 41 درجة مئوية أو أكثر.

للمواطنين في السلوم ومطروح وسيوة: ارتداء الكمامات الطبية عند الخروج من المنازل لتجنب استنشاق الأتربة والرمال المثارة بفعل الرياح النشطة، وتجنب التعرض المباشر للرياح قدر الإمكان.

شرب المياه: الإكثار من شرب المياه والمشروبات الباردة طوال اليوم لتعويض ما يفقده الجسم من سوائل بسبب ارتفاع درجات الحرارة، وتجنب التعرض للجفاف.

ارتداء الملابس: ارتداء الملابس القطنية الفاتحة والواسعة التي تعكس أشعة الشمس وتسمح بتهوية الجسم بشكل أفضل، مع استخدام القبعات والشماسي للحماية من أشعة الشمس المباشرة.

متابعة النشرات الجوية: متابعة تحديثات النشرات الجوية أولاً بأول عبر الصفحات الرسمية لهيئة الأرصاد الجوية، للتعرف على أي تطورات جديدة أو تغييرات مفاجئة في الأحوال الجوية.

الفئات الأكثر عرضة للخطر: ينبغي على كبار السن والأطفال ومرضى الحساسية والجهاز التنفسي وأصحاب الأمراض المزمنة (مثل القلب والضغط) تجنب الخروج في فترات الظهيرة الحارة والبقاء في أماكن جيدة التهوية أو المكيفة.

توقعات الأيام المقبلة

من المتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع خلال الأيام التالية، حيث تبلغ ذروة الموجة الحارة يوم الثلاثاء لتسجل القاهرة الكبرى نحو 36 درجة مئوية، بينما تلامس الحرارة في جنوب الصعيد حاجز 42 درجة مئوية.

ومع نهاية الأسبوع، من المتوقع أن تشهد درجات الحرارة انخفاضًا تدريجيًا طفيفًا، لكن مع بقاء الأجواء حارة نسبيًا مقارنة بمعدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام، وذلك في إطار الانتقال التدريجي إلى فصل الصيف.