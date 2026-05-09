موجة حارة تضرب البلاد.. والأرصاد تكشف موعد الذروة ودرجات حرارة تصل إلى 42 مئوية

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بـالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تبدأ اعتبارًا من الأحد وحتى الخميس في التأثر بموجة حارة تستمر قرابة أسبوع، مع ارتفاع تدريجي ومتواصل في درجات الحرارة على مختلف الأنحاء.

تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية

وأوضحت، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حديث القاهرة المذاع عبر القاهرة والناس، أن السبب الرئيسي وراء هذه الأجواء الحارة يعود إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية، إلى جانب وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بحرارة الطقس خلال الأيام المقبلة.

وأضافت أن درجات الحرارة ستشهد ارتفاعًا ملحوظًا بداية من الاثنين، على أن تبلغ الموجة ذروتها يوم الثلاثاء، حيث تسجل القاهرة الكبرى نحو 36 درجة مئوية، بينما تتجاوز الحرارة هذا المعدل في بعض المحافظات، وتصل في مناطق الصعيد إلى 42 درجة مئوية.

ارتفاع درجات الحرارة

وأكدت غانم أن الأجواء الحارة ستستمر حتى مطلع الأسبوع المقبل، مع تراجع الإحساس ببرودة الليل تدريجيًا، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الصغرى لتصل إلى 20 درجة مئوية خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

توديع الأجواء الباردة

وأشارت إلى أن البلاد بدأت بالفعل في توديع الأجواء الباردة واستقبال الطقس الصيفي الحار، لافتة إلى أن نشاط الرياح خلال منتصف الأسبوع قد يساهم نسبيًا في تلطيف الأجواء وتقليل الإحساس بارتفاع درجات الحرارة.