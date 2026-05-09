موجة الطقس الحارة تصل ذروتها الأسبوع المقبل في مصر

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن مصر تشهد خلال الأسبوع الجاري موجة من الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة، بعد أن كانت درجات الحرارة أقل من المعدلات الطبيعية في الأيام السابقة.

ولفتت غانم، خلال صباح الخير يا مصر إلى أن هذه التقلبات الجوية طبيعية مع تغييرات الطقس المعتادة في فصل الربيع، لكنها تشير إلى بداية الأجواء الصيفية بشكل تدريجي.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

أوضحت غانم خلال تصريحاتها عبر القناة الأولى المصرية، أن درجات الحرارة بدأت في الارتفاع منذ يوم أمس، حيث سجلت القاهرة الكبرى 31 درجة مئوية، متوقعة أن يكون هذا الأسبوع أكثر حرارة مقارنة بالأسبوع الماضي. وأشارت إلى أن ذروة ارتفاع الحرارة ستصل يوم الثلاثاء المقبل، مع تجاوز درجات الحرارة العظمى 35 درجة مئوية في معظم أنحاء البلاد، ما يجعل الأجواء حارة بشكل ملحوظ خلال النهار.

تأثير المرتفع الجوي والكتل الهوائية الصحراوية

أكدت عضو المركز الإعلامي أن الأجواء ستكون صيفية ومشمسة، نتيجة تأثير مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، إلى جانب تدفق كتل هوائية ساخنة قادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية. وأشارت إلى أن هذا التأثير يزيد من فترة سطوع الشمس، ما يجعل أشعة الشمس أكثر حرارة، لا سيما في شمال البلاد والوجه البحري، بينما تصل شدة الحرارة إلى مستويات عالية في جنوب البلاد.

توقعات درجات الحرارة الليلية والملابس المناسبة

نوّهت غانم إلى أن درجات الحرارة الصغرى خلال الليل تسجل حوالي 18 درجة مئوية، ومن المتوقع أن تتجاوز 20 درجة خلال الأيام المقبلة، ما يعني وداع الأجواء الباردة واستقبال أجواء معتدلة ليلاً. أما في المناطق الساحلية، فستظل هناك برودة طفيفة، لكنها لن تمنع ارتداء الملابس الصيفية خلال اليوم، اعتبارًا من منتصف الأسبوع الجاري.

نصائح عامة للجمهور

مع استمرار الموجة الحارة، شددت الهيئة على ضرورة الالتزام بالإرشادات الوقائية، مثل تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة، شرب كميات كافية من الماء، واستخدام الملابس الخفيفة المناسبة للحرارة. كما نبهت إلى أهمية متابعة نشرات الطقس اليومية لمواكبة التغيرات المتسارعة في درجات الحرارة.