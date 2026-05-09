الأرصاد تحذر من اضطراب الملاحة البحرية واستمرار ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم السبت. ويسود طقس مائل للبرودة في الصباح الباكر، بينما يتحول إلى مائل للحرارة أو حار نهاراً على معظم المناطق، وصولاً إلى طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد، مع عودة الأجواء المائلة للبرودة ليلاً.

اضطراب في الملاحة البحرية

وجهت هيئة الأرصاد، تحذيراً بشأن الملاحة البحرية، حيث تشهد بعض المناطق من سواحل البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة اضطراباً ملحوظاً. وتتراوح سرعة الرياح في هذه المناطق بين 50 إلى 60 كم/س، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج لقيم تتراوح بين 2 إلى 3.5 متر.

وحول الظواهر الجوية المتوقعة، خلال الطقس اليوم، شهد الطقس صباحا، تكون شبورة مائية من الساعة 4 إلى 8 صباحاً على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وقد تكون كثيفة أحياناً.

رياح سرعتها 40كم تضرب المحافظات

ومتوقع أن يشهد الطقس اليوم، نشاط الرياح، حيث رصدت الهيئة نشاطاً للرياح على أغلب الأنحاء على فترات متقطعة، وتتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/س.

فيما يشهد الطقس اليوم، فرص الأمطار، تكون فرص ضعيفة لتكون سحب منخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، قد ينتج عنها سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر.

درجات الحرارة اليوم

أما عن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال الطقس اليوم:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: 31 درجة مئوية.

السواحل الشمالية: 27 درجة مئوية.

شمال الصعيد: 35 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: 38 درجة مئوية.

وناشدت الهيئة المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.