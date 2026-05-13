قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقل طالبة للمستشفى بعد تناول 7 زجاجات مشروب طاقة في الوادي الجديد
هند الضاوي: تقارب تركي إيراني يربك حسابات إسرائيل في الشرق الأوسط
خالد الغندور: الزمالك لا يحتاج إلا لجماهيره المخلصة لدعمه في كل الأوقات
بتروجيت يهزم البنك الأهلي 3-2 في الدوري المصري
إيران: نحتفظ بحق الرد على اعتقال رعايانا في الكويت
الإتحاد يهزم طلائع الجيش بأقدام محمود علاء في الدوري المصري
دعوى إلغاء منع سفر النساء للسعودية أمام المحكمة .. السبت المقبل
لازم نفرّق بين الصح والغلط.. بسمة وهبة: مش كل حاجة عند العطار تبقى علاج
ترامب في بكين في أول زيارة لرئيس أمريكي للصين منذ عام 2017 .. تفاصيل
بسمة وهبة تفتح النار على إعلانات التخسيس الوهمية: مضللة وتلعب بأحلام البشر
برلماني: احتفالية حصاد القمح بالإسكندرية تعكس نجاح الدولة في دعم الأمن الغذائي
إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب دراجة نارية على صحراوي قنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تسوية سرّية تعيد فضيحة سارة نتنياهو إلى الواجهة في إسرائيل.. تقرير

سارة نتنياهو
سارة نتنياهو
القسم الخارجي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بوجود تطور جديد في قضية مثيرة للجدل تتعلق بسيدة إسرائيل الأولى سارة نتنياهو، زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك عقب تسوية مالية سرية أنهت دعوى قضائية رفعتها موظفة سابقة في مسكن رئيس الوزراء، اتهمت فيها بتعرضها لسوء معاملة في بيئة العمل.

ووفقاً لتقارير بثتها قناة “كان” العبرية، فقد حصلت الموظفة على تعويض مالي قُدّر بعشرات آلاف الشواقل من شركة تشغيل القوى العاملة المتعاقدة مع مكتب رئيس الوزراء، مقابل سحب الدعوى التي كانت قد تقدمت بها إلى محكمة العمل في القدس، والتي تضمنت ادعاءات تتعلق بما وصفته بـ“التنمر والإهانة أثناء العمل”.

وتعود تفاصيل القضية، بحسب ما ورد في الدعوى، إلى حوادث قالت الموظفة إنها وقعت داخل مسكن رئيس الوزراء، حيث زعمت أن سارة نتنياهو قامت بالانفعال عليها خلال إعداد وجبة الإفطار، وأقدمت على رمي بعض محتويات الطعام مثل الطماطم والزيتون باتجاهها، في واقعة جرت – بحسب روايتها – بحضور رئيس الوزراء نفسه.

كما أشارت الدعوى إلى حادثة أخرى، قالت فيها الموظفة إنها تعرضت لتوبيخ شديد بعد شكاوى متكررة حول جودة الطعام، إضافة إلى تقييد مهامها لاحقاً واقتصارها على تجهيز الوجبات دون السماح لها بالتواصل المباشر مع رئيس الوزراء.

وذكرت الموظفة أنها عملت في الموقع لمدة تقارب عامين، وأنها أبلغت الجهات المشرفة بما حدث، قبل أن تستمر في عملها لفترة رغم ما وصفته ببيئة عمل “مُهينة ومتوترة”.

في المقابل، نفى مكتب رئيس الوزراء بشكل قاطع هذه الادعاءات، مؤكداً أن ما نُشر “غير صحيح على الإطلاق”، وأن الموظفة المعنية لم تكن موظفة مباشرة في مكتب رئيس الوزراء، بل تعمل لدى شركة مقاولات خارجية، وأن المكتب لم يدخل في أي تسويات مالية معها.

كما شدد المكتب على أن القضية مرتبطة – بحسب روايته – بشكاوى تتعلق بالأداء الوظيفي أدت إلى إنهاء عملها، وليس لأي أسباب أخرى ذات صلة بادعاءات التنمر.

من جانبها، نفت سارة نتنياهو صحة ما ورد في الدعوى، ووصفتها بأنها “ادعاءات كاذبة وتشهير متعمد”، مؤكدة أنه لا توجد أي علاقة مباشرة بينها وبين الموظفة، وأن ما يتم تداوله يهدف إلى الإساءة والتشهير بها، على حد تعبيرها.

وتأتي هذه القضية في سياق سلسلة من الجدل الإعلامي والقضائي الذي يلاحق سارة نتنياهو خلال السنوات الماضية، إذ سبق أن واجهت اتهامات مشابهة تتعلق بسلوكها تجاه موظفين في مقر الإقامة الرسمية، وهي قضايا جرى النظر في بعضها أمام محاكم العمل في إسرائيل.

وبين تضارب الروايات بين الطرفين، تظل القضية مفتوحة على مزيد من التفاعل الإعلامي والقانوني، في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية أو أي تفاصيل إضافية قد تكشفها التسوية المعلنة.

بنيامين نتنياهو سارة نتنياهو سيدة إسرائيل الأولى دعوى قضائية مسكن رئيس الوزراء تعويض مالي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عداد الكهرباء

رسميا.. الكهرباء تنشر الأسعار الجديدة للعدادات الكودية

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

بتوجيهات رئاسية.. صرف معاشات شهر يونيو قبل عيد الأضحى المبارك

معاشات شهر يونيو2026

صرف معاشات يونيو 2026 قبل العيد.. رابط الاستعلام الفوري

احذر.. هذه الحالات تؤدي لسحب وحدتك من الإسكان الاجتماعي

شقتك مهددة بالسحب.. تحذيرات عاجلة لأصحاب شقق الدعم

اتصالات وانترنت

دعوى أمام المحكمة بشأن زيادة أسعار خدمات الاتصالات والإنترنت

تراجع جديد في أسعار الذهب اليوم

تراجع جديد في الذهب الآن .. تعرف على سعر عيار 21

وزير الكهرباء

إعلان زيادة أسعار الكهرباء للمرافق الحيوية

أسعار الدواجن اليوم

مفاجأة أسعار الدواجن للمواطنين.. انخفاض جديد في سعر كيلو الفراخ البيضاء الان

ترشيحاتنا

وفد من أئمة الهند يصل للقاهرة

وصول وفد من أئمة الهند للمشاركة في دورة دراسات شرعية حول السنة بالأزهر

أمين البحوث الإسلامية يستقبل مفتي بولندا

أمين البحوث الإسلامية يبحث مع مفتي بولندا تعزيز الوعي الدِّيني

الدكتور عمرو الورداني

الدين لا يحارب الفرح.. عمرو الورداني يفسر قول الله «وكلوا واشربوا ولا تسرفوا»

بالصور

عزاء عبد الرحمن أبو زهرة .. كبار نجوم الفن يُقدّمون واجب العزاء | صور

نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة
نجوم الفن فى عزاء عبد الرحمن أبو زهرة

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير

ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير
ميرنا جميل تثير الجدل بجمبسوت قصير

أهالي الأخيوة بالشرقية يُشيعون جثمان سيدة لقيت مصرعها على يد زوجها طعنـ.ـاً | شاهد

تشييع
تشييع
تشييع

القومي للمسرح المصري يعلن تشكيل اللجنة العليا للدورة الـ19

محمد رياض
محمد رياض
محمد رياض

فيديو

جومانا مراد

بالأسود.. جومانا مراد تتألق في أحدث ظهور لها

ليلى علوي ومصطفى شعبان

أبرزهم ليلى علوي ومصطفى شعبان.. توافد نجوم الفن على عزاء الراحل عبدالرحمن أبو زهرة بمسجد المشير

فيلم Pan's Labyrinth

بعد 20 عاما.. متاهة بان يخطف الأضواء بنسخته المرممة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد