أمير هشام: يورشيتش يرحب بتدريب الأهلي.. ولكن

أكد الإعلامي أمير هشام أن يورشيتش مدرب بيراميدز لديه رغبة في قيادة النادي الأهلي، وهو لا يمانع مطلقًا في تولي المنصب، مع تقليل راتبه بحيث يحصل على 100 ألف دولار شهريًا.

وقال أمير هشام عبرتصريحات إذاعية: بيراميدز لم يتخذ قرار حاسم بملف التجديد، وبعض اللاعبين داخل النادي السماوي ليس لديهم حماس كبير في بقاء المدرب.

وشدد على أن يورشيتش لديه رغبة كبيرة في تولي قيادة الأهلي، ولكن هناك تحفظ على التعاقد معه في ظل العصبية الزائدة وتعامله مع اللاعبين، لذلك تم استبعاده من الترشيحات.