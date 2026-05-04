أكرم عبدالمجيد: بيراميدز أفضل فريق في مصر حاليًا.. وصعب تعثره في مباراتين متتاليتين

أشاد أكرم عبد المجيد نجم الزمالك وبلدية المحلة السابق، بالمستوى الذي يقدمه الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز هذا الموسم تحت قيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورشيتش وتواجده بقوة في صراع المنافسة على لقب الدوري الممتاز.

وقال أكرم عبد المجيد ، في تصريحات لبرنامج البريمو مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر فضائية TeN : بيراميدز يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين في مختلف المراكز ، سواءً من اللاعبين المحليين أو الأجانب.

وأضاف: بيراميدزهو أفضل فريق في مصر حالياً ، واللاعبين البدلاء مثل الأساسيين ولا توجد فوارق فنية كبيرة بينهما.

وتابع: كرونسلاف يورشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز صنع حالة خاصة في الدوري الممتاز ، وأصبح الفريق يمتلك شخصية البطل ، ومن الصعب أن يتعثر الفريق في المباراتين الأخيرتين.