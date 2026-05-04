4 أفراد حجزوا.. شوبير يكشف إلغاء رحلة الزمالك للجزائر

علق الإعلامي أحمد شوبير على إلغاء نادي الزمالك رحلات الطيران للجماهير المتجه للجزائر استعداد لمواجهة اتحاد العاصمة في نهائي بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: الزمالك قرر عمل رحلة بالتقسيط للجزائر على 10 شهور بمعدل 4 آلاف جنيه شهريا لكن الخطة فشلت.

وأوضح : 4 أفراد فقط طلبوا السفر في رحلة الزمالك مما أدى لإلغاء الرحلات التي أعلن عنها النادي.

وواصل: 40 ألف جنيه قيمة السفر للجزائر وهو رقم مالي كبير وبالتالي صعب تواجد الجماهير المصرية هناك والأمل في الجالية المصرية هناك.

واختتم شوبير تصريحاته قائلا : الزمالك نجح في الفوز على شباب بلوزداد الجزائري على ملعبهم في نصف النهائي بدعم الجالية المصرية ومن الممكن تكرار الموقف أمام اتحاد العاصمة.