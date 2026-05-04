القاهرة تستضيف تدشين الاتحاد الأورو-متوسطي للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام

تشهد القاهرة صباح غد الثلاثاء فعاليات تدشين الاتحاد الأورو-متوسطي للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، وذلك بحضور نخبة من الشخصيات الصحفية والإعلامية والنقابية العمالية.

وأكد مجدي البدوي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ومنسق المؤتمر ورئيس نقابة الصحافة والطباعة والإعلام، أن إنشاء هذا الاتحاد يأتي في إطار توحيد الجهود النقابية والدفاع عن الحقوق المشروعة للعاملين في هذه القطاعات الحيوية.

وأضاف البدوي أن الاتحاد يسترشد في عمله بالمعايير والمواثيق الدولية، وكذلك بما ورد في الدساتير العربية واتفاقيات العمل، مع الالتزام بمبدأ عدم التمييز، مشيرًا إلى أنه يسعى إلى تعزيز الحوار الاجتماعي، وتطوير بيئة العمل، ودعم برامج التدريب المهني، إلى جانب رفع مستويات الحماية الاجتماعية والمعيشية لأعضاء النقابات المنضمة إليه.