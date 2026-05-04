إجراء 1456 حالة منظار جهاز هضمي بمستشفيات الشرقية

أكد الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بأن المستشفيات العامة والمركزية والنوعية بالمحافظة نجحت في إجراء ١٤٦٥ حالة منظار جهاز هضمي (معدة وقولوني) خلال ٤ أشهر منذ بداية العام الجاري ، محققة بذلك رقم قياسي جديد يدل على مدى التطور الكبير الذي تشهده وحدات المناظير بصحة الشرقية، والبالغ عددهم ١٠ وحدات، ومستوى الأداء المتميز للفرق الطبية بمختلف مستشفيات المحافظة، تحت إشراف الدكتور محمد نور الدين المشرف العام على المناظير بمديرية الشئون الصحية بالشرقية.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أن هذا العمل يترجم حجم الجهد المبذول من الفرق الطبية، والتطور الملحوظ في كفاءة وحدات المناظير، مشيراً إلى استمرار دعم هذه الوحدات بأحدث الأجهزة والتقنيات الطبية، بما يساهم في سرعة التشخيص ودقة العلاج، وتقليل قوائم الانتظار، وتقديم خدمة طبية متميزة للمرضى.

وأشار محمود عبدالفتاح مدير الإعلام والعلاقات العامة بالمديرية، إلى أن الوحدة الأعلى إجراءاً لحالات المناظير من الوحدات الـ١٠ كانت وحدة مستشفى حميات الزقازيق بقيادة الدكتور أحمد الخولي رئيس الوحدة بعدد ٣٧١ حالة، تليها وحدة مناظير مستشفى أبوكبير المركزي بقيادة الدكتور إيهاب عبدالله رئيس الوحدة بإجراء ٣٥٦ حالة، ثم وحدة مناظير مستشفى منيا القمح بقيادة الدكتور أحمد جمعه بإجراء عدد ٢٧٤ حالة، لافتاً إلى عودة قوية لوحدة مناظير مستشفى أبوحماد المركزي بقيادة الدكتور عامر محمود، والتي شهدت نشاط ملحوظ خلال شهر إبريل بإجراء ٨٨ حالة، من بينها ٢٥ حالة في يوم واحد.

وقدم الدكتور أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة الشكر والتقدير إلى الدكتور بهاء أبو شعيشع وكيل المديرية والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي وللدكتور محمد نورالدين مدير إدارة الخدمات الطبية والمشرف العام على المناظير، وللدكتور إياد درويش مدير إدارة المستشفيات وللدكتور نصر شعبان مدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة، ولجميع مديري المستشفيات، ورؤساء وحدات المناظير، والأطباء، وهيئة التمريض، والفنيين، والخدمات المعاونة، والمشاركين في هذا العمل، نظراً لجهودهم المخلصة المبذولة في تحقيق هذا الإنجاز، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.