واقفة مستنيه صاحبتها.. القبض على سائق تعدى على فتاة بالضرب بالشرقية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي، مدعوم بمقطع فيديو، تضمن تعدي أحد الأشخاص على فتاة بالضرب في محافظة الشرقية.

وبالفحص أمكن تحديد الفتاة الظاهرة بمقطع الفيديو (مقيمة بدائرة مركز شرطة أبو كبير)، وبسؤالها؛ قررت أنه بتاريخ 21 مارس الماضي، وحال تواجدها بدائرة المركز؛ قام أحد الأشخاص بالتعدي عليها بالضرب؛ لاعتراضه على توقفها أمام مسكنه لانتظار إحدى صديقاتها.

وأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (سائق – مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته؛ اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

واتخذت الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.