قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سلامة داود: الأزهر ستقدم الدعم الكامل لـ جامعة نور مبارك لتعزيز النشاط العلمي
عودة الأجواء الشتوية..هل تتعطل الدراسة غدا بسبب سوء الطقس؟
عمرو أديب: هاني شاكر قيمة فنية ووطنية وأغانيه خالدة في الوجدان العربي
بسبب سوء الأحوال الجوية.. إغلاق مؤقت لموانئ البحر الأحمر ماعدا سفاجا والغردقة
مصادر باكستانية: المفاوضات بين أمريكا وإيران أحرزت تقدماً ملحوظاً
محافظ البحر الأحمر: ندرس جميع العقبات التي أخّرت الإسكان الاجتماعي
وزير الأوقاف ومحافظ القاهرة يتابعان أعمال الترميم بالمساجد والأماكن الأثرية وسط القاهرة
3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد
وعكة صحية مفاجئة تُدخل جنات المستشفى.. وتطلب الدعاء من جمهورها
كيف كان الرسول يصلي صلاة العشاء؟.. بـ 18 خطوة تفوز بثوابها كاملا
رحل إلى ابنته حبيبته.. أنوشكا: هاني شاكر كان إنسانًا في منتهى الرقي والهدوء
أخر موعد للتقديم على الوحدات البديلة للإيجار القديم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

3 أيام راحة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء الجديد

إجازة عيد العمال
إجازة عيد العمال
عبد العزيز جمال

يتصدر موعد إجازة عيد العمال 2026، محركات البحث المختلفة باعتبارها أول عطلة رسمية خلال شهر مايو، خاصة بعد انتهاء إجازة عيد تحرير سيناء وغجازة شم النسيم في أبريل الماضي.

وبهذه المناسبة أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي صرف منحة استثنائية جديدة للعمالة غير المنتظمة بقيمة 1500 جنيه شهريًا، لمدة 3 أشهر متتالية تبدأ من مايو 2026 وحتى يوليو 2026، في خطوة تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء المعيشية عن العمالة اليومية والموسمية المسجلة لدى وزارة العمل.
 

موعد إجازة عيد العمال 2026

أعلنت رئاسة الوزراء رسميًا عن ترحيل موعد الإجازة، لتتحول إلى عطلة ممتدة تمتد لثلاثة أيام متتالية، في خطوة تمنح العاملين فرصة أوسع للراحة والاستمتاع بوقت أطول بعيدًا عن ضغوط العمل.

ويأتي هذا القرار في إطار السياسة التي تنتهجها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والتي تعتمد على ترحيل الإجازات الرسمية التي تتوافق مع منتصف الأسبوع إلى يوم الخميس، وذلك بهدف منح الموظفين عطلات متصلة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على انتظام سير العمل خلال باقي أيام الأسبوع. 

بالقانون .. فئات لا تحصل على إجازة شم النسيم غدا

وفي هذا التقرير نستعرض بالتفصيل موعد إجازة عيد العمال 2026، وعدد أيام الإجازة، والفئات المستفيدة منها، وأهم الإجازات الرسمية المتبقية خلال العام الجاري.

موعد إجازة عيد العمال 2026 رسميًا

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرارًا رسميًا بشأن موعد إجازة عيد العمال 2026، حيث تقرر أن يكون يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلًا من يوم الجمعة 1 مايو 2026، وذلك بمناسبة الاحتفال بعيد العمال.

ويأتي هذا القرار في إطار سياسة الدولة الخاصة بترحيل الإجازات الرسمية إلى نهاية الأسبوع، وهي السياسة التي تهدف إلى منح العاملين فرصة الحصول على عطلة ممتدة بدلًا من إجازة منفردة في منتصف الأسبوع، بما يحقق استفادة أكبر للعاملين ويساعد على تنظيم العمل داخل المؤسسات.

وقد لاقى القرار ترحيبًا واسعًا من العاملين في مختلف الجهات، خاصة أن موعد إجازة عيد العمال 2026 بهذه الصورة يمنح الموظفين عطلة طويلة يمكن استغلالها في الراحة أو السفر أو ترتيب الالتزامات الشخصية.

3 أيام إجازة متواصلة للموظفين

بعد إعلان الحكومة رسميًا موعد إجازة عيد العمال 2026، يحصل العاملون في الدولة على 3 أيام إجازة متواصلة، وهي:

  • الخميس 7 مايو 2026: إجازة رسمية بمناسبة عيد العمال
  • الجمعة 8 مايو 2026: عطلة أسبوعية
  • السبت 9 مايو 2026: عطلة أسبوعية

وبذلك تصبح إجازة عيد العمال هذا العام واحدة من الإجازات المميزة خلال النصف الأول من 2026، نظرًا لأنها تمنح العاملين فترة راحة ممتدة دون الحاجة إلى الحصول على إجازات إضافية.
 

إجازة عيد الفطر 2026.. الموعد المتوقع وعدد الأيام الرسمية

ويمثل هذا الأمر أهمية كبيرة للموظفين الذين يحرصون على استغلال الإجازات الرسمية في السفر أو قضاء وقت مع العائلة، خاصة أن موعد إجازة عيد العمال 2026 يأتي في بداية شهر مايو، وهو ما يجعله فرصة مناسبة لتنظيم الأنشطة العائلية والترفيهية.

الفئات المستفيدة من إجازة عيد العمال

يشمل قرار موعد إجازة عيد العمال 2026 جميع العاملين في مختلف مؤسسات الدولة والقطاعات الاقتصادية، سواء في القطاع الحكومي أو الخاص، وهو ما يعني استفادة ملايين العاملين من هذه الإجازة الرسمية مدفوعة الأجر.

وتشمل الفئات المستفيدة:

  • العاملون في الوزارات
  • العاملون في المصالح الحكومية
  • العاملون في الهيئات العامة
  • العاملون في وحدات الإدارة المحلية
  • العاملون في شركات القطاع العام
  • العاملون في شركات قطاع الأعمال العام
  • العاملون في القطاع الخاص

ويؤكد هذا القرار أن موعد إجازة عيد العمال 2026 يعد إجازة رسمية عامة على مستوى الجمهورية، مع التزام الجهات المختلفة بتطبيق القرار وفقًا للقواعد المعمول بها.

هدف الحكومة من ترحيل الإجازات الرسمية

تسعى الحكومة من خلال سياسة ترحيل الإجازات الرسمية إلى تحقيق مجموعة من الأهداف التنظيمية والاجتماعية، من أبرزها:

  • منح العاملين إجازات متصلة لفترات أطول
  • تقليل تعطل العمل في منتصف الأسبوع
  • تحسين تنظيم جداول العمل داخل المؤسسات
  • منح الموظفين فرصة أكبر للراحة

ويعد تحديد موعد إجازة عيد العمال 2026 مثالًا واضحًا على هذا التوجه، حيث يتم ترحيل الإجازة من يوم الجمعة 1 مايو إلى الخميس 7 مايو، بما يضمن عطلة متواصلة لثلاثة أيام.

عدد الإجازات الرسمية في مصر 2026

بحسب الأجندة الرسمية لمجلس الوزراء، يبلغ عدد الإجازات الرسمية في مصر خلال عام 2026 حوالي 18 يومًا موزعة على مدار العام، يحصل خلالها العاملون في مختلف القطاعات على عطلات رسمية مدفوعة الأجر، بخلاف العطلات الأسبوعية المعتادة.

ويأتي موعد إجازة عيد العمال 2026 كأول عطلة رسمية في شهر مايو، تليها عدة مناسبات دينية ووطنية مهمة على مدار العام.

وتساعد هذه الإجازات العاملين على تحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية، كما تمنح المؤسسات فرصة لإعادة ترتيب خطط العمل والإنتاج.

أبرز الإجازات الرسمية بعد عيد العمال

بعد موعد إجازة عيد العمال 2026، ينتظر الموظفون عددًا من الإجازات الرسمية المهمة، من أبرزها:

  • الثلاثاء 26 مايو 2026: وقفة عرفات
  • الأربعاء 27 مايو 2026: أول أيام عيد الأضحى
  • الخميس 28 مايو 2026: ثاني أيام عيد الأضحى
  • الجمعة 29 مايو 2026: ثالث أيام عيد الأضحى
  • الأربعاء 17 يونيو 2026: رأس السنة الهجرية
  • الثلاثاء 30 يونيو 2026: ذكرى ثورة 30 يونيو
  • الخميس 23 يوليو 2026: ذكرى ثورة يوليو
  • الأربعاء 26 أغسطس 2026: المولد النبوي الشريف
  • الثلاثاء 6 أكتوبر 2026: عيد القوات المسلحة

ويمثل هذا الجدول أهمية كبيرة للعاملين الذين يخططون لإجازاتهم السنوية، خاصة بعد معرفة موعد إجازة عيد العمال 2026 بشكل رسمي.
 

موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 بعد قرار الحكومة

قرارات رئاسية جديدة لدعم العمال

قرارات رئاسية جديدة لدعم العمال

وخلال احتفالية عيد العمال، أعلن الرئيس السيسي عن عدة قرارات جديدة لدعم العمالة غير المنتظمة، من أبرزها:

  • إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة من رسوم شهادات قياس المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، بهدف دمجهم في القطاع الرسمي.
  • زيادة تعويض الوفاة في حوادث العمل من 200 ألف إلى 300 ألف جنيه.
  • زيادة قيمة تعويض العجز الكلي أو الجزئي بحسب نسبة العجز.
  • إطلاق منصة سوق العمل لزيادة معدلات التشغيل داخليًا وخارجيًا.
  • تشكيل لجان دائمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل.

وتعكس هذه القرارات توجه الدولة نحو توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتعزيز حقوق العمال.

موعد إجازة عيد العمال الرئيس عبد الفتاح السيسي إجازة عيد العمال 2026 عدد الإجازات الرسمية في مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

4500 جنيه برقم البطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

إنستاباي

إنستاباي يغير شكل التحويلات المالية في مصر ويقود طفرة في الدفع الإلكتروني

منحة التموين

1600 جنيه على البطاقة.. خطوات الحصول على منحة التموين وآخر موعد للصرف

قرار تعيينه "مكملش شهر".. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة «رغيفين وكيس فول»

مكملش شهر.. من هو وكيل مديرية تعليم بني سويف صاحب واقعة طالبة رغيفين وكيس فول؟

سعر الذهب اليوم

700 جنيه كاملة| مفاجأة في سعر الذهب اليوم عيار 21 بعد التراجع الكبير

ياسمين صبري ووالدها

أنا طبيب استشاري.. والد ياسمين صبري يؤيد نظام الطيبات لـ ضياء العوضي

وفاة هاني شاكر

وفاة هاني شاكر بعد صراع طويل مع المرض

حسام حسن

منتخب مصر | حسام حسن يستبعد 10 لاعبين من قائمة كأس العالم.. من هم؟

ترشيحاتنا

عمرو أديب

عمرو أديب: هاني شاكر أسطورة لن تتكرر والابتسامة كانت لا تفارق وجهه

أية عبد الرحمن

آية عبد الرحمن: المهارات الرقمية مفتاح التوظيف في عصر التغيرات السريعة

حمزة العيلي

حمزة العيلي: حكاية نرجس نفحة ربانية وريهام عبدالغفور فظيعه

بالصور

درة ضمن أجمل 100 وجه في العالم لعام 2026

درة
درة
درة

لمرضى السكرى .. طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر
لمرضى السكرى ..طريقة بسبوسة التمر الصحية بدون سكر

لأصحاب الدايت..طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي
طريقة كوكيز العسل الأسود الصحي

فيديو

هاني شاكر

جالسا على كرسي.. أخر ظهور لـ هاني شاكر قبل 3 أشهر من وفاته

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد