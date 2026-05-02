البشاري: خطاب الرئيس في عيد العمال يؤكد انحياز الدولة الكامل للعمال



أشاد إبراهيم البشاري، رئيس لجنة التجارة والصناعة بحزب حزب الجبهة الوطنية أمانة الإسماعيلية، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفالية عيد العمال، مؤكدًا أنها عكست رؤية واضحة وداعمة لحقوق العمال وتعزيز دورهم في بناء الجمهورية الجديدة.



وقال البشاري إن توجيهات الرئيس تحمل رسائل قوية تعكس تقدير الدولة لجهود عمال مصر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن القرارات التي تم الإعلان عنها تمثل خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للعمالة، لا سيما الفئات الأكثر احتياجًا.



وأضاف أن دعم العمالة غير المنتظمة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، يعكس توجهًا جادًا نحو دمج كافة فئات المجتمع في منظومة التنمية، بما يسهم في رفع معدلات الإنتاج وتحقيق الاستقرار الاقتصادي.



وأكد رئيس لجنة التجارة والصناعة أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر جهود الجميع، حكومةً ومؤسساتٍ وأفرادًا، لاستكمال مسيرة البناء والتنمية، مشددًا على أن العامل المصري سيظل دائمًا حجر الأساس في نهضة الدولة.



واختتم البشاري تصريحه بدعوة كافة الجهات المعنية إلى سرعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية على أرض الواقع، بما يحقق أقصى استفادة ممكنة للعمال، ويعزز من مكانة مصر الاقتصادية والصناعية.