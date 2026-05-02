استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة

استشهد فلسطيني، اليوم السبت، جراء إصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوبي قطاع غزة.

وذكرت مصادر طبية في غزة، أن فلسطينيا استشهد جراء إصابته بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في منطقة السطر الشرقي شمالي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وكانت وزارة الصحة في غزة، أعلنت في وقت سابق اليوم، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، إلى 72 ألفا و608 شهداء، و 172 ألفا و445 مصابا.

يذكر أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حركة حماس والكيان الإسرائيلي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي، عقب انسحاب جيش الاحتلال من المواقع والمناطق المأهولة في القطاع، وبدء عودة النازحين إلى شمالي القطاع، وذلك في إطار المرحلة الأولى من مبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الحرب على غزة.