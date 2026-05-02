وزير المالية: 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية في الموازنة الجديدة

كشف أحمد كجوك، وزير المالية عن تخصيص مشروع قانون موازنة العام المالي 2026/2027 الجديد بقيمة بلغت 178.3 مليار جنيه لدعم السلع التموينية؛ ضمن المصروفات العامة المدرجة بالباب الرابع الخاص بالدعم والمنح والمزايا الإجتماعية.

قال وزير المالية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي لينكيد إن؛ عن ارتفاع مخصصات الدعم بمقدار 10% على أساس سنوي وهو ما يرفع استفادة المواطنين خصوصًا الفئات الآكثر احتياجًا لما يجاوز 60 مليون مواطن.

أوضح وزير المالية أن الموازنة العامة الجديدة أدرجت مبلغ ٦٩.١ مليار جنيه لشراء القمح المحلي، دعمًا للمزارعين وتحفيزًا للإنتاج.

ورفعت الوزارة من تسعير سعر توريد الأردب إلى ٢٥٠٠ جنيه خلال الموسم الحالي.

أرجع وزير المالية رفع مخصصات الموازنة إلى تحقيق التوازن بين دعم المواطن وتعزيز الإنتاج المحلي نحو اقتصاد أكثر استقرارًا وأمنًا غذائيًا مستدامًا.