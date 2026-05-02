بنك أوف أمريكا: 838 مليون وظيفة حول العالم مهددة بالذكاء الاصطناعي التوليدي

أكد بنك أوف أمريكا أن نحو وظيفة واحدة من كل 4 وظائف عالميا- – أي ما يقرب من 838 مليون وظيفة- معرضة لتأثيرات الذكاء الاصطناعي التوليدي، مستنداً إلى بيانات منظمة العمل الدولية.

وأوضح محللو البنك، بقيادة “بنسون وو”، أن الشباب والنساء وذوي التعليم العالي هم الأكثر عرضة للتأثر.

وتُظهر البيانات أن الدول مرتفعة الدخل، حيث تنتشر الوظائف الإدراكية غير الروتينية، تسجل أعلى نسبة تعرض عند 33.5%، مقابل 11% فقط في الدول منخفضة الدخل.

كما يرجح أن تحقق الاقتصادات الغنية أكبر مكاسب إنتاجية من تبني الذكاء الاصطناعي، رغم أن الشركات الرائدة في تطويره قد تستحوذ على "حصة غير متناسبة" من هذه المكاسب، وفقا لمنصة "إنفستينج" الإقتصادية.

ورغم المخاوف الواسعة من بطالة جماعية، يشير الاقتصاديون إلى أن التاريخ- من الثورة الصناعية إلى عصر الإنترنت- يُظهر أن التكنولوجيا تُحدث اضطراباً أولياً لكنها تخلق وظائف جديدة لاحقاً.

غير أن تقارير أخرى، مثل دراسة “جولدمان ساكس”، تحذر من أن العمال الذين تُستبدل وظائفهم بالتكنولوجيا، قد يواجهون خسائر اقتصادية كبيرة. 

وقد أظهرت الدراسة، التي تتبعت بيانات 4 عقود، أن العمال المتضررين من التحول التكنولوجي يستغرقون وقتاً أطول للعثور على عمل جديد، ويعانون انخفاضاً في الأجور الحقيقية بنسبة 3% بعد التوظيف، وعلى مدى 10 سنوات، ينمو دخلهم الحقيقي بأقل من غيرهم بنحو 10 نقاط مئوية، ويرجع ذلك جزئياً إلى ما يسمى "الانحدار المهني"، حيث تفقد مهاراتهم قيمتها ويضطرون لوظائف أقل أجراً.

ضياء العوضي
لماذا حذر الخبراء من بدائل الحليب النباتية للأطفال؟
فوائد تناول الخيار الصحية
القهوة وصحة الأمعاء
