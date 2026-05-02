عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من التراجع الطفيف خلال تعاملات اليوم السبت 2 مايو 2026، لجميع الأعيرة داخل محلات وأسواق الصاغة، في وقت واصلت فيه الأوقية العالمية استقرارها عند مستويات قريبة من 4615 دولارًا، وسط ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة قد تدفع الأسعار للتحرك خلال الأيام المقبلة.





سعر الذهب عيار 21

وفقد سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 700 جنيه من اعلى سعر سجله في وقت سابق من العام الحالي وهو 7650 جنيها، ليعود اليوم إلى نحو 6965 جنيها.

سعر الذهب اليوم في مصر

جاءت أسعار جميع أعيرة الذهب الآن داخل الأسواق على النحو التالي:

عيار 24 (الأكثر نقاءً والأعلى سعرًا)

سعر البيع: 7960 جنيهًا للجرام

سعر الشراء: 7914.25 جنيهًا

عيار 22

سعر البيع: 7296.75 جنيهًا

سعر الشراء: 7254.75 جنيهًا

عيار 21 (الأكثر طلبًا في السوق)

سعر البيع: 6965 جنيهًا

سعر الشراء: 6925 جنيهًا

عيار 18 (الأقل سعرًا بين الأعيرة الرئيسية)

سعر البيع: 5970 جنيهًا

سعر الشراء: 5935.75 جنيهًا

الجنيه الذهب (وزنه 8 جرامات من عيار 21)

سعر البيع: 55,720 جنيهًا

سعر الشراء: 55,400 جنيهًا

سعر الأوقية عالميًا

سعر البيع: 4615.48 دولارًا

سعر الشراء: 4613.62 دولارًا

عيار 24.. العيار الأكثر حساسية لتحركات السوق العالمي

يُعد سعر الذهب عيار 24 الأكثر تأثرًا بتحركات السوق العالمية، نظرًا لنقائه المرتفع (99.9%) واعتماده بشكل مباشر على سعر الأوقية الدولي.



وهذا يجعله الأكثر حساسية لأي تغيرات طارئة في الأسواق المالية العالمية، سواء كانت صعودًا أو هبوطًا، خلافًا للأعيرة الأخرى التي تتأثر أيضًا بالعرض والطلب المحليين.

سعر الذهب بالمصنعية والدمغة

يتراوح سعر مصنعية الذهب والدمغة في محلات الصاغة عادةً ما بين 100 جنيه و300 جنيه للجرام الواحد، وذلك باختلاف نوع العيار ودرجة تعقيد التصميم.

تُذكر أن أسعار الذهب في مصر – بما فيها قيمة المصنعية – تختلف من محل صاغة لآخر، حيث تفرض الماركات العالمية الكبرى والشركات الشهيرة رسومًا إضافية قد تتخطى هذه المعدلات بشكل كبير.



وتُستخدم الأوقية التي تزن 31.1 جرامًا كوحدة قياسية لوزن الحُلي وسبائك الذهب على مستوى العالم.

ويرجع اختلاف سعر الذهب بين محلات الصاغة في الأساس إلى تباين قيمة المصنعية والدمغة، خاصة بالنسبة لعيار 21 الأكثر رواجًا بين المصريين، وتعتمد هذه الزيادة على مهارة الصائغ وشكل المشغولات الذهبية وتعقيد تفاصيلها.

أهم العوامل المؤثرة في أسعار الذهب محليًا وعالميًا

تتأثر أسعار الذهب بمجموعة معقدة من العوامل المتشابكة، أبرزها:

الأوضاع السياسية الدولية: في أوقات الحروب والصراعات الجيوسياسية، يلجأ المستثمرون إلى الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، مما يدفع الأسعار للارتفاع.

أسعار الدولار الأمريكي: هناك علاقة عكسية قوية بين الذهب والدولار؛ فكلما ارتفع الدولار انخفضت أسعار الذهب (بالنسبة لحاملي العملات الأخرى)، والعكس صحيح.

التغيرات في الأسواق العالمية: تشمل تحركات البورصات العالمية، وقرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، ومعدلات التضخم.

الأوضاع الاقتصادية المحلية: تؤثر قيمة الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية، ومعدل التضخم في مصر، وقرارات البنك المركزي، على الطلب على الذهب كوعاء ادخاري.



نصائح للمتعاملين في سوق الذهب

يُوصي خبراء سوق الصاغة بأنه نظرًا لتعدد العوامل المؤثرة في أسعار الذهب، يصبح من الضروري للمتعاملين – سواء كانوا مشترين أو بائعين – متابعة تطورات السوق المحلي والعالمي بشكل يومي ومستمر.

كما يُنصح بالتسوق من محلات الصاغة الموثوقة والمرخصة، والاستعلام بوضوح عن قيمة المصنعية قبل الشراء لتفادي أي مفاجآت.

تشير التوقعات إلى أن سوق الذهب سيظل عند مستوياته الحالية في المدى القريب، ما لم تشهد الأسواق العالمية تطورات غير متوقعة تدفع الأسعار للارتفاع أو الانخفاض بشكل أوضح