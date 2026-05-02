القيادة المركزية الأمريكية : غيّرنا مسار 48 سفينة لضمان الامتثال لحصار الموانئ الإيرانية

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تغيير مسار 48 سفينة خلال الـ20 يوما الماضية لضمان الامتثال لحصار المواني الإيرانية، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل.

وفي وقت سابق، قال مسؤول إيراني رفيع المستوى، يوم السبت: إن مقترحاً إيرانياً رفضه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حتى الآن، يقضي بفتح الملاحة في مضيق هرمز وإنهاء الحصار الأمريكي المفروض على إيران، مع تأجيل المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني إلى وقت لاحق.

الحرب ضد إيران



بعد مرور أربعة أسابيع على تعليق الولايات المتحدة وإسرائيل حملتهما الجوية ضد إيران، لم يتم التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب التي تسببت في أكبر اضطراب في تاريخ إمدادات الطاقة العالمية.

قال ترامب يوم الجمعة إنه "غير راضٍ" عن آخر مقترح إيراني، دون أن يوضح بالتفصيل العناصر التي يعارضها، بحسب ما أفادت به وكالة رويترز.

