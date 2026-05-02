لبّسه عباية مراته وربطه بالجنزير لحد مامات | جريمة صادمة بحق ذوي إعاقة بالجيزة ..خاص
رسالة جديدة من يورجن كلوب لـ محمد صلاح قبل مغادرة ليفربول؟.. ماذا قال؟
قبل ما تشتري شقة .. اعرف الحقيقة كاملة وتجنب المفاجآت القانونية
القيادة المركزية الأمريكية : غيّرنا مسار 48 سفينة لضمان الامتثال لحصار الموانئ الإيرانية
موعد ومكان جنازة سهير زكي
إحالة تيك توكر شهير إلى الجنايات في سب عمر كمال
عائد فوري 37.5% ودخل يومي .. البنوك تتنافس في طرح شهادات ادخار قوية
زيلينسكي يلجأ لـ تركيا لإجراء المفاوضات مع روسيا دون مساعدة أمريكا
مخالفات البناء | توجيهات عاجلة من محافظ القاهرة بشأن تقنين الأراضي
جفاف حاد | سبب وفاة سهير زكي أشهر راقصات مصر
دهب وساعات وأشياء ثمينة.. منة فضالي تعلن تعرضها للسرقة من الخادمة
وفاة سهير زكي بعد صراع مع المرض
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رسالة جديدة من يورجن كلوب لـ محمد صلاح قبل مغادرة ليفربول؟.. ماذا قال؟

أحمد أيمن

أعاد المدرب الألماني يورجن كلوب، التأكيد على تقديره للفترة التي قضاها مع النجم المصري محمد صلاح خلال عملهما معًا في نادي ليفربول، مشددًا على أن العلاقة بينهما كانت مميزة داخل وخارج الملعب.

يذكر أن المدرب الألماني تولى تدريب نادي ليفربول الإنجليزي في 8 أكتوبر 2015، واستمرت رحلته حتى 19 مايو 2024، محققاً نجاحات تاريخية أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا خلال 9 أعوام تقريباً، مما يجعله أحد أبرز المدربين في تاريخ النادي.

جاءت رسالة كلوب الجديدة لمحمد صلاح عقب إصابة الأخير وإعلانه مغادرة ليفربول في نهاية الموسم الجاري.

تفاصيل إصابة محمد صلاح

تعرض محمد صلاح لإصابة قوية خلال مواجهة كريستال بالاس ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، كما أعلن إبراهيم حسن، مدير الكرة بالمنتخب المصري أنها إصابة في أوتار الركبة.

ونشر نادي ليفربول بيانًا عبر موقعه الرسمي: "يؤكد نادي ليفربول أن محمد صلاح من المتوقع أن يكون جاهزًا للمشاركة مجددًا قبل نهاية هذا الموسم".

وأكمل البيان: " تأكد الآن أن الإصابة التي أدت إلى خروجه من الملعب هي إصابة عضلية طفيفة".

وأتم: "من المتوقع أن يعود صلاح إلى الملاعب قبل نهاية موسم 2025-2026 ورحيله عن الريدز هذا الصيف".

رسالة كلوب لـ محمد صلاح

وعبّر كلوب عن سعادته بالعمل مع محمد صلاح، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يكن مجرد عنصر أساسي في الفريق، بل كان أيضًا شخصية مؤثرة داخل غرفة الملابس. 

وأوضح كلوب، أن ما يميز صلاح ليس فقط قدراته الفنية الكبيرة، بل التزامه وانضباطه، وهو ما جعله يحظى باحترام الجميع داخل النادي. 

وأضاف المدرب الألماني، أن مسيرة صلاح مع ليفربول كانت استثنائية بكل المقاييس، حيث ساهم بشكل كبير في تحقيق العديد من الإنجازات، وأصبح أحد أبرز اللاعبين في تاريخ النادي، لافتا إلى أن تأثير اللاعب امتد إلى ما هو أبعد من الأرقام، إذ كان مصدر إلهام لزملائه وللجماهير على حد سواء.

تأتي هذه التصريحات في ظل الحديث المتزايد عن مستقبل صلاح، خاصة بعد إعلان رحيله المرتقب عن الفريق بنهاية الموسم. 

وشدد كلوب على أن ما قدمه اللاعب سيظل راسخًا في ذاكرة النادي، مؤكدًا أن إرثه لن يُنسى بسهولة.

ويُنظر إلى العلاقة بين كلوب وصلاح كواحدة من أنجح الشراكات في كرة القدم الحديثة، حيث أثمرت عن فترة ذهبية للنادي الإنجليزي، شهدت تحقيق ألقاب كبرى وأداءً مميزًا على مختلف الأصعدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب اليوم

عيار 21 نزل 700 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب اليوم السبت بعد التراجع

البيض

نزل 40 جنيه.. هبوط أسعار البيض اليوم السبت بالأسواق

النادي الأهلي والطيب

رد فعل غير متوقع من أحمد الطيب بعد خسارة الزمالك من الأهلي بثلاثية

الدوري المصري

لتحقيق تكافؤ الفرص .. قرار عاجل من رابطة الأندية بعد فوز الأهلي على الزمالك

أسعار السلع اليوم بالأسواق

انخفاض البيض والمكرونة 11 جنيهًا وزيادة الزيت 10 .. أسعار السلع اليوم في الأسواق

حالة الطقس

أيام البسترة الحرارية.. موجة عنيفة تضرب البلاد وتحذيرات عاجلة من تغير المناخ

الأهلي

فرج عامر يزف خبرا سارا لجماهير الاهلي بشأن دوري أبطال افريقيا

حالة الطقس

الأرصاد: طقس حار يضرب البلاد.. وأمطار رعدية تمتد للقاهرة والصعيد

مجلس النواب

أميتوا الباطل بالسكوت عنه.. صحة البرلمان تهاجم نظام الطيبات

المهندس موسى مصطفى موسى

موسى مصطفى موسى: القبائل العربية ركيزة أصيلة في بنية الدولة

النائب صالح عبد المنعم راغب

طلب إحاطة برلماني بشأن تأخر اعتماد المخطط الاستراتيجي لغرب الإسكندرية

بالصور

أعراض مبكرة تدل على الإصابة بسرطان المستقيم.. احذر من تجاهلها

أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها
أعراض مبكرة لسرطان المستقيم يجب الانتباه لها

بعد طرحها بـ 24 ساعة .. ردود أفعال قوية بأغنية هختار حبه لـ رنا سماحة

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

كامل العدد .. محمد فضل شاكر يحيي حفلا في القاهرة بحضور جماهيري كبير

محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر
محمد فضل شاكر

وفد من جامعة هيروشيما اليابانية يزور الأكاديمية العسكرية المصرية وتوقيع اتفاقية تعاون مشترك

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

حريق لوكيشن تصوير مسلسل “بيت بابا 2”

ماس كهربائى.. القصة الكاملة لنشوب حريق بلوكيشن تصوير "بيت بابا2"

سرقة محصول القمح

لغز اختفاء القمح.. القصة الكاملة لسرقة محصول قمح بالزقازيق

(المريخ وأجسام البشر)

شكل غير متوقع.. كيف قد يغيّر المريخ ملامح وأجسام البشر في المستقبل

أمير عيد

تصرف أثار الجدل.. ماذا فعل أمير عيد في عزاء والد طليقته مع المصورين ؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد