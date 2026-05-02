قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
تكنولوجيا وسيارات

بتصميم ملكي.. جينيسيس تطلق GV90 الكهربائية لمنافسة رولز رويس

جينيسيس GV90
جينيسيس GV90
عزة عاطف

تستعد علامة جينيسيس الفاخرة لإطلاق طرازها الأكثر طموحاً في تاريخها، وهي السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات GV90 الكهربائية بالكامل، والتي تهدف من خلالها إلى مقارعة عمالقة الفخامة مثل رولز رويس وبنتلي. 

وكشفت أحدث الصور التخيلية المبنية على لقطات تجسسية لعام 2026 عن تصميم جريء يمزج بين البساطة الراقية والحضور الطاغي، حيث تظهر السيارة بهيكل طويل وانسيابي يتخلى عن الزوايا الحادة لصالح منحنيات ناعمة تمنحها طابعًا ملكياً يتناسب مع كونها السيارة الرائدة في أسطول العلامة الكورية.

مواصفات خارجية تعكس طموحات النخبة الفاخرة

تتميز جينيسيس GV90 بوقفة شامخة تشبه سيارات كاديلاك إسكاليد ولكن بصورة أكثر أناقة وانسيابية، حيث يبرز الرندار الأخير طلاءً أخضر معدنيًا كلاسيكيًا مقترنًا بسقف أسود متباين ولمسات من الكروم اللامع. 

وتأتي السيارة بجنوط ضخمة مقاس 24 بوصة تعزز من هيبتها على الطريق، بالإضافة إلى أبواب "كوتش" (Coach Doors) التي تفتح بشكل عكسي، وهي ميزة كانت حكراً على السيارات فائقة الفخامة، مما يسهل عملية الدخول والخروج ويمنح الركاب تجربة فريدة تشبه صعود الطائرات الخاصة.

مقصورة داخلية بمفهوم "ردهة رجال الأعمال" المتنقلة

كشفت الصور المسربة للمقصورة الداخلية عن توجه جينيسيس لتحويل GV90 إلى صالون فاخر متنقل، حيث تم التركيز بشكل مكثف على المقاعد الخلفية التنفيذية التي توفر وضعيات استرخاء كاملة مع ميزات التدليك والتدفئة والتهوية المتقدمة. 

وتعتمد المقصورة على فلسفة التصميم المينيمالي (Minimalist) مع استخدام مواد مستدامة وجلود فاخرة، وتبرز الشاشات العملاقة التي تمتد على كامل لوحة القيادة لتوفير تجربة ترفيهية غامرة، مما يجعل GV90 بمثابة ردهة فاخرة توفر أعلى مستويات العزل الصوتي والراحة للركاب.

الأداء الكهربائي والمنصة التقنية لعام 2026

تعتمد GV90 على منصة هيونداي المتطورة المخصصة للسيارات الكهربائية الكبيرة، والتي تضمن مدى قيادة طويلاً يتجاوز 500 كيلومتر، مع قدرات شحن فائقة السرعة تتيح شحن البطارية من 10% إلى 80% في أقل من 20 دقيقة. 

وتؤكد جينيسيس أن هذا الطراز لن يكون مجرد وسيلة نقل، بل هو استعراض للقوة التكنولوجية والبراعة التصميمية في منتصف العقد الحالي، حيث تسعى العلامة لترسيخ مكانتها كبديل عصري وأكثر ذكاءً للعلامات التجارية البريطانية العريقة في قطاع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الفاخرة.

GV90 الكهربائية سعر جينيسيس GV90 مواصفات Genesis GV90 2026 جينيسيس لرولز رويس سيارات دفع رباعي كهربائية إطلاق جينيسيس GV90 جينيسيس

