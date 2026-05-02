بعد طرحها بـ 24 ساعة .. ردود أفعال قوية بأغنية هختار حبه لـ رنا سماحة

حظيت أغنية هختار حبه للمطربة رنا سماحة بتفاعل واسع وردود أفعال قوية من الجمهور فور طرحها، حيث نالت إشادة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ طرحها على طريقة الفيديو كليب عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب والمنصات الرقمية.

تفاصيل أغنية هختار حبه

الأغنية من كلمات محمود سليم، وألحان جابر جمال، وتوزيع تيام طارق، بمشاركة عدد من العازفين، منهم محمد المغربي على الجيتار، وسيكا على الباص جيتار، بينما تولى الميكس والماستر ماهر صلاح، ومن إخراج حسام مجدي، ومن إنتاج معتز رضا.

أحدث أعمال رنا سماحة

يذكر أن أحدث أعمال رنا سماحة، هو طرح ميني ألبوم مهري حياة، والذي يضم 6 أغنيات هي مهري حياة، مردودة، مختار حبه، قلبي الغلبان، مش أصول، وبامبينو.

وتعاونت رنا سماحة في الألبوم مع عدد من صناع الموسيقى، من بينهم الشاعر محمود سليم ومحمود صلاح، والملحنان جابر جمال ومؤمن عمارة، إلى جانب الموزعين محمد بدر وتيام طارق ومؤمن ياسر، حيث قدمت من خلاله تنوعًا موسيقيًا بين الرومانسي والدرامي والإيقاعي، وطرحته بشكل متتابع عبر المنصات الرقمية، محققًا تفاعلًا ملحوظًا.