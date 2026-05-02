نزل 15 جنيها في بداية تداولات المساء..أسعار الذهب في مصر اليوم

تراجع سعر الذهب مع بدء تعاملات مساء اليوم السبت 2-5-2026 على مستوى محلات الصاغة المصرية مقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر أمس.

الذهب يتراجع

وتراجع سعر جرام الذهب مقدار 15 جنيهًا في المتوسط بعد زيادة طفيفة سجلها أمس على مستوي الأعيرة المختلفة.

سعر الذهب آخر تحديث

سجل آخر تحديث لمتوسط سعر الذهب 6965 جنيهًا.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7960 جنيهًا للشراء و 7914 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7296 جنيها للشراء و 7254 جنيهًا للبيع .

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأشهر انتشارا 6965 جنيهًا للشراء و 6925 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وصل سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5970 جنيها للشراء و 5935 جنيهًا للبيع.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه الذهب 55.72 ألف جنيه للشراء و 55.4 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وسجل سعر أوقية الذهب 4615 دولار للشراء و 4613 دولار للبيع.