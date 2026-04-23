نزل تاني.. الذهب يتراجع 20 جنيهًا في منتصف تعاملات اليوم

تراجع سعر الذهب في مصر خلال منتصف تعاملات مساء اليوم الخميس 23-4-2026 بالتوازي مع التهديدات الإسرائيلية بهجوم محتمل علي إيران.

الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب في محلات الصاغة 20 جنيهًا جديدة ليستمر بذلك مسلسل نزيف المعدن الأصفر .

تذبذب المعدن الأصفر

بعد ساعتين من التداولات المسائية شهد سعر المعدن الأصفر حالة من التذبذب ليصعد بقيمة 10 جنيهات وسط ترقب حذر من المتابعين داخل السوق المخلي.

آخر تحديث لسعر الجرام

وبلغ متوسط سعر جرام الذهب نحو 6980 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة 7977 جنيها للشراء و 7920 جنيها للبيع

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 7312 جنيها للشراء و 7260 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارا 6980 جنيها للشراء و 6930 جنيها للبيع .

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5982 جنيها للشراء و 5940 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب 55.84 ألف جنيه للشراء و 55.44 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4714 دولارا للشراء و 4713 دولارا للبيع.