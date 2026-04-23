قفزة مفاجئة في سعر الذهب.. عيار 21 يسجل رقمًا جديدًا اليوم

عبد العزيز جمال

شهد سعر الذهب اليوم في مصر، الخميس 23 أبريل 2026، ارتفاعًا جديدًا في مختلف الأعيرة، في استمرار لحالة التذبذب التي تسيطر على السوق خلال الأيام الأخيرة، مدفوعة بالتغيرات العالمية والتوترات الاقتصادية الدولية، ليسجل سعر الذهب اليوم لعيار 21  الأكثر تداولًا في الأسواق  نحو 6990 جنيهًا.

ويتابع المواطنون والمستثمرون باهتمام بالغ سعر الذهب اليوم في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأسواق العالمية، خاصة مع ارتباط حركة المعدن الأصفر بعوامل متعددة تشمل قرارات الفائدة الأمريكية، وأسعار النفط، والتوترات الجيوسياسية في المنطقة.

هل يجوز بيع الذهب بالتقسيط

سعر الذهب اليوم في مصر الخميس 23 أبريل 2026

جاءت أسعار الأعيرة المختلفة في السوق المصرية خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

سعر الذهب عيار 24: 7988 جنيهًا

سعر الذهب عيار 21: 6990 جنيهًا

سعر الذهب عيار 18: 5991 جنيهًا

سعر الجنيه الذهب: 55920 جنيهًا

وتعكس هذه الأرقام استمرار موجة الصعود التي يشهدها سعر الذهب اليوم، بعدما زاد متوسط الأسعار بنحو 10 جنيهات مقارنة بتعاملات أمس، وهو ما يعزز توقعات استمرار حالة التذبذب خلال الفترة المقبلة.

تذبذب حاد في الأسواق خلال الأيام الماضية

شهد سعر الذهب اليوم في مصر خلال الفترة من 20 إلى 22 أبريل الجاري تذبذبًا واضحًا ما بين ارتفاعات وانخفاضات متتالية، نتيجة التأثر المباشر بحركة الأسواق العالمية، إلى جانب تطورات الأوضاع الاقتصادية والسياسية التي تلقي بظلالها على أسواق المعادن الثمينة.

أصبح سعر الذهب اليوم أكثر حساسية للأحداث الدولية، خصوصًا مع تصاعد المخاوف من اتساع رقعة التوترات في الشرق الأوسط، وما ينتج عن ذلك من ضغوط على الأسواق العالمية وأسعار الطاقة.

قرار الفيدرالي الأمريكي يدعم الذهب

ومن بين العوامل الرئيسية التي أثرت على سعر الذهب اليوم، قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال اجتماعه الأخير بتثبيت أسعار الفائدة على الدولار عند 3.5%، في خطوة تعكس حالة الترقب والحذر تجاه مستقبل الاقتصاد العالمي.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية حالة من عدم اليقين، ما يدفع المستثمرين إلى التوجه نحو الذهب باعتباره الملاذ الآمن الأول، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على سعر الذهب اليوم في الأسواق المحلية والعالمية.

الحرب في الشرق الأوسط تضغط على الاقتصاد العالمي

لا تزال تداعيات التوترات العسكرية في الشرق الأوسط تمثل أحد أبرز العوامل المؤثرة في حركة الأسواق، إذ يرى مراقبون أن تصاعد المواجهات قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل، ما يدفع معدلات التضخم إلى الصعود.

هذه التطورات تلقي بآثار مباشرة على سعر الذهب اليوم، حيث يتزايد الإقبال على شراء الذهب كوسيلة للتحوط ضد التضخم والاضطرابات الاقتصادية، وهو ما يرفع الطلب العالمي على المعدن الأصفر ويؤدي إلى ارتفاع أسعاره.

التضخم العالمي يعزز مكاسب المعدن الأصفر

يستهدف الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خفض التضخم إلى مستوى 2%، إلا أن التوترات الجيوسياسية وارتفاع تكاليف الطاقة قد يعرقلان هذا الهدف، ما يخلق بيئة مواتية لمزيد من صعود الذهب.

ويرى محللون أن استمرار معدلات التضخم المرتفعة سيدعم سعر الذهب اليوم خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل توقعات بخفض أسعار الفائدة عالميًا، الأمر الذي يقلل من جاذبية الدولار ويرفع من جاذبية الذهب.

توقعات بارتفاعات قياسية في 2026

تشير توقعات الأسواق العالمية إلى إمكانية ارتفاع الذهب إلى مستويات قياسية خلال عام 2026، حيث قد تصل الأوقية إلى نحو 6000 دولار، مدفوعة بتزايد التوترات السياسية والحروب التجارية العالمية.

ومع هذه المؤشرات، يبدو أن سعر الذهب اليوم مرشح لمزيد من الارتفاعات، خاصة إذا استمرت الأزمات الجيوسياسية وتراجعت البنوك المركزية عن سياساتها النقدية المتشددة.

