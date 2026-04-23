سعر الذهب عيار 24 اليوم الخميس 23 أبريل 2026

سجّل سعر الذهب عيار 24 في مصر استقرارًا خلال مستهل تعاملات اليوم الخميس 23 أبريل 2026 داخل محلات الصاغة، ليصل إلى نحو 7971 جنيهًا، وذلك بعد تحركات سعرية ملحوظة شهدها السوق خلال جلسة أمس.

ويُعد عيار 24 الأعلى نقاءً بين أعيرة الذهب المتداولة، لذلك يرتبط سعره بشكل مباشر بحركة الذهب في السوق، كما يُستخدم على نطاق واسع في السبائك والاستثمار.

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجّل عيار 24 نحو 7971 جنيهًا دون احتساب المصنعية، التي تختلف حسب نوع المنتج، سواء كان سبائك أو مشغولات ذهبية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

عيار 24: نحو 7971 جنيهًا

عيار 21: نحو 6975 جنيهًا

عيار 18: نحو 5979 جنيهًا

الجنيه الذهب: نحو 55840 جنيهًا

وشهدت الأسعار تحركات محدودة في بداية التعاملات، وسط حالة من الترقب بين المتعاملين، خاصة مع استمرار التذبذب الذي يسيطر على السوق المحلي خلال الفترة الحالية.

ويتابع المتعاملون تطورات الأسعار لحظة بلحظة، في ظل ارتباط السوق المحلي بالتغيرات اليومية في التسعير، إلى جانب عوامل العرض والطلب داخل محلات الصاغة.