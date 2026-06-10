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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الرد الفوري.. الحرس الثوري الإيراني يطلق صواريخ ومسيّرات نحو أهداف أمريكية بالمنطقة

قصف صاروخي
قصف صاروخي
قسم الخارجي

أعلن الحرس الثوري الإيراني، في منشور على تطبيق تيليجرام فجر الأربعاء بالتوقيت المحلي، أن إيران أطلقت صواريخ وطائرات مسيرة باتجاه أهداف أمريكية في المنطقة.

جاء هذا البيان بعد إعلان الولايات المتحدة شنّها ضربات انتقامية على إيران ردًا على إسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي. 

وذكرت وكالة أنباء تسنيم شبه الرسمية أن دوي انفجارات سُمع في مدينتي سريك ومناب الإيرانيتين، وفي جزيرة قشم.

وفي السياق نفسه، أفادت شبكة فوكس نيوز، بأن الضربات الأمريكية في إيران مستمرة وتستهدف، من بين أمور أخرى، أنظمة الرادار وأنظمة الدفاع الجوي.

وأعلنت العلاقات العامة للقوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيراني، يوم الأربعاء أنه سيتم خلال اللحظات القادمة توجيه ردٍّ ثقيل على الإجراءات العدائية التي قام بها العدو.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية، بأن طهران سترد بشكل حاسم على العدوان الأمريكي، تماشياً مع التحذيرات التي أطلقتها قبل ساعات.

أفاد التلفزيون الإيراني، يوم الأربعاء بأن الهجوم الأمريكي ضد طهران، أسفر حتى الآن عن سقوط مقذوفان في مناطق سيريك وقشم.

وأوضح التلفزيون الإيراني، أن القصف الأمريكي يستهدف مواقع ساحلية في إيران شملت ميناء ومطار بندر عباس ومواقع في جزيرة قشم ومعسكرًا للجيش الإيراني في مدينة ميناب إضافة إلى أهداف في ميناء سيريك حيث يُسمع دوي انفجارات.

وأعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء أن طهران ستبدأ الرد الحاسم لقواتها المسلحة خلال دقائق، وذلك ردا على الهجوم الأمريكي قبل وقت قليل.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أنها شنت غارات "لأغراض الدفاع عن النفس" ضد إيران، بناءً على أوامر من الرئيس دونالد ترامب. 

وتأتي هذه الغارات ردًا على إسقاط إيران لمروحية أباتشي أمس. وقال مسؤولون: "إن هذه المهمة رد متناسب على الهجوم الإيراني غير المبرر".

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء أن الجيش الأمريكي يرد على إيران، بعد إسقاطها مروحية، مؤكدا أن الرد على طهران يجب أن يكون قويا جدا وحازما للغاية وهذا ما نفعله الآن. 

الرد الإيراني الفوري طهران تطلق صواريخ ومسيّرات أهداف أمريكية الحرس الثوري الإيراني

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