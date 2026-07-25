استهداف ناقلة غاز مسال ترفع علم موزامبيق بالمياه الإيرانية



كشفت السفارة الهندية في طهران عن إستهداف ناقلة غاز ​بترول مسال ترفع علم موزامبيق، ‌وعلى متنها 28 فردا من طاقمها الهندي، تعرضت لهجوم في المياه ​الإيرانية .



وذكرت السفارة الهندية في ​بيان لها أن جميع أفراد الطاقم الهندي ​موجودون في سلطنة عمان وأن السفارة ​على تواصل مع السلطات.



ومن جانبه ؛ أشار الاتحاد الهندي لأفراد النقل البحري - نقابة تمثل العاملين ​في القطاع البحري الهندي - ​عبر منصة إكس إلى أن السفينة (ديشا) تعرضت لهجوم ‌بصاروخ ⁠مجهول قرب مضيق هرمز في أثناء توجهها إلى الخليج العربي.



وكان مضيق هرمز يمثل طريق العبور ​الرئيسي لنحو ​خُمس ⁠إمدادات الطاقة العالمية قبل اندلاع الصراع في إيران.



وتصاعد ​التوتر منذ انهيار الهدنة الهشة ​بين ⁠واشنطن وطهران في أوائل يوليو ، مما أدى إلى تجدد ⁠تبادل ​الضربات المكثفة وزيادة ​تعطيل حركة الملاحة عبر الممر البحري.