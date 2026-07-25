استهداف ناقلة غاز مسال ترفع علم موزامبيق بالمياه الإيرانية

كشفت السفارة الهندية في طهران عن إستهداف ناقلة غاز بترول مسال ترفع علم موزامبيق، وعلى متنها 28 فردا من طاقمها الهندي، تعرضت لهجوم في المياه الإيرانية .
وذكرت السفارة الهندية في بيان لها أن جميع أفراد الطاقم الهندي موجودون في سلطنة عمان وأن السفارة على تواصل مع السلطات.
ومن جانبه ؛ أشار الاتحاد الهندي لأفراد النقل البحري - نقابة تمثل العاملين في القطاع البحري الهندي - عبر منصة إكس إلى أن السفينة (ديشا) تعرضت لهجوم بصاروخ مجهول قرب مضيق هرمز في أثناء توجهها إلى الخليج العربي.
وكان مضيق هرمز يمثل طريق العبور الرئيسي لنحو خُمس إمدادات الطاقة العالمية قبل اندلاع الصراع في إيران.
وتصاعد التوتر منذ انهيار الهدنة الهشة بين واشنطن وطهران في أوائل يوليو ، مما أدى إلى تجدد تبادل الضربات المكثفة وزيادة تعطيل حركة الملاحة عبر الممر البحري.