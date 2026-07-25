سفير السعودية باليمن: الحوثي حول بلاده إلى ورقة بيد أطراف خارجية لتحقيق مصالحها



أكد سفير السعودية لدي اليمن محمد آل جاير أن المملكة سعت، ولا تزال، إلى دعم جميع جهود التهدئة والسلام، ومساندة جهود المبعوث الأممي إلى اليمن للوصول إلى حل سياسي شامل ينهي معاناة الشعب اليمني، إلا أن الميليشيا الحوثية الإرهابية ما زالت تصر على انتهاج مسار التصعيد والعنف بدلًا من مسار التهدئة والسلام، خدمةً لأجندات خارجية لا تمت إلى اليمن بصلة، ولا تخدم مصالح شعبه.

وقال السفير السعودي عبر منصة " إكس " : وقد حوّلت هذه الميليشيا اليمن إلى ورقة بيد أطراف خارجية تُستخدم متى شاءت لتحقيق مصالحها، على حساب أمن اليمن واستقراره، ومعاناة شعبه الذي يرزح تحت وطأة الظلم والتجويع والانتهاكات المستمرة في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضاف : كما تواصل ترويج الادعاءات الباطلة ومحاولة تصدير أزماتها وإخفاقاتها إلى الخارج، للتنصل من مسؤوليتها عن المأساة الإنسانية التي تسببت بها.

كما تعهد أن تواصل المملكة، دعمًا للشعب اليمني ، مساندة جميع المبادرات الرامية إلى فتح مطار صنعاء أمام الرحلات التجارية، بما يضمن تمكين اليمنيين من السفر، بعد أن عمل الحوثيون على منع تسيير الرحلات منه بحجج واهية.

وزاد : كما ستستمر المملكة في دعم دخول السفن إلى موانئ الحديدة لتلبية احتياجات الشعب اليمني، في الوقت الذي تواصل فيه الميليشيا الحوثية اعتداءاتها الجبانة على السفن التجارية المدنية في البحر الأحمر، بما يهدد حرية الملاحة الدولية وأمن المنطقة.

وشدد المسؤول السعودي على إن السلام لن يتحقق بالشعارات أو بالمراوغة السياسية، وإنما بإرادة صادقة تضع مصلحة اليمن وشعبه فوق كل اعتبار، وتنبذ العنف والتبعية والأجندات الخارجية التي أطالت أمد الصراع وفاقمت معاناة الملايين..

وختم : وستظل المملكة العربية السعودية، كما عهدها الجميع، داعمةً للشعب اليمني الشقيق في جميع أنحاء اليمن، ومساندةً لحكومته الشرعية، حتى ينعم اليمن بالأمن والاستقرار والسلام. حفظ الله المملكة و اليمن وشعبها الشقيق بكل من أراد بهما شراً .