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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

تحالف دعم الشرعية : لم يتم استهداف الحديدة وموانئ اليمن مفتوحة للملاحة

اللواء المالكي
اللواء المالكي
محمود نوفل

صرّح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن" اللواء الركن تركي المالكي أن الميليشيا الحوثية الإرهابية قامت بعمل جبان ومتهور عندما استهدفت السفن التجارية في البحر الأحمر لتضيف ذلك إلى قائمة جرائمها وإرهابها البحري بأحد أهم الممرات المائية الدولية.
 

وذكر اللواء المالكي في بيان لقوات التحالف  أن المملكة وقفت وستظل بجانب الشعب اليمني وحكومته في أصعب الظروف والمتغيرات.

وشدد على أن المملكة مستمرة في وقوفها معهم لمواجهة الميليشيات الحوثية الإرهابية.


كما أوضح اللواء المالكي أنه لم يتم استهداف ميناء الحديدة ، مبينا أن جميع الموانئ اليمنية بما فيها الحديدة ورأس عيسى والصليف مفتوحة أمام الملاحة البحرية وتعمل على استقبال السفن التجارية الخاصة بنقل المواد الغذائية والبضائع والوقود ومواد البناء، وكذلك الرحلات الجوية للمطارات اليمنية، ولا تزال الميليشيا الحوثية ترفض تسيير الرحلات من مطار صنعاء الدولي وتصر على حصار الشعب اليمني لتصدير المشاكل والمعاناة التي تسببت فيها وتزيد من معاناة أشقاءنا اليمنيين في مناطق سيطرتهم.
 

ولفت اللواء المالكي إلى أن التحالف نفذ ردًا حازمًا وقويًا بعد أن وضع أولوياته واهتمامه الحفاظ على مقدرات الشعب اليمني الشقيق، وأن الاستهداف تركّز على أهداف عسكرية مشروعة للميليشيا الحوثية الإرهابية مرتبطة بالتهديد على السفن بالبحر الأحمر.

وأكد على أن عملية الرد العسكري قد انتهت بتحقيق مبدأ التناسب والأهداف العملياتية المخطط لها، مشيرا إلى أن تنفيذ العملية تم وفقًا لأحكام القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية وبما يتوافق مع مبدأ التناسب.
 

وأكد اللواء المالكي على أن قيادة القوات المشتركة للتحالف ستواصل اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية والتدابير اللازمة لحماية السفن وحماية مصالح المملكة ومقدراتها الوطنية.

وختم : وفي حال استمرار المليشيا الحوثية بأعمالها العدائية فإنه سيتم الرد على ذلك دون تهاون.

اليمن ميناء الحديدة الموانئ اليمنية قوات تحالف دعم الشرعية المليشيا الحوثية

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