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نادين نسيب نجيم: الخيانة قرار وليست غلطة.. والانفصال غيّر حياتي بالكامل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادين نسيب نجيم: الخيانة قرار وليست غلطة.. والانفصال غيّر حياتي بالكامل

الفنانة نادين نسيب نجيم
الفنانة نادين نسيب نجيم
أوركيد سامي

كشفت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم عن آرائها الصريحة بشأن الخيانة، مؤكدة أنها لا تؤمن بأنها مجرد خطأ عابر، بل تعتبرها قرارًا واعيًا يتخذه الشخص، مشيرة إلى أن آثارها النفسية تبقى من أصعب ما يمكن أن يواجهه الإنسان في أي علاقة.

وقالت نادين نسيب نجيم، خلال تصريحات تليفزيونية، إن الخيانة من أكثر التجارب إيلامًا، موضحة أنها تترك جرحًا عميقًا يصعب تجاوزه، وأضافت: "الخيانة بالنسبة لي قرار وليست غلطة، لأنها اختيار يقوم به الشخص بإرادته".

وأوضحت أن أكثر ما يؤلم في الخيانة ليس الفعل نفسه فقط، وإنما الشعور بأن الطرف الآخر منح اهتمامه وقيمته لشخص لا يستحق، مؤكدة أن ذلك يضاعف من حجم الألم ويجعل التجربة أكثر قسوة.

وتطرقت نادين نسيب نجيم إلى جانب من حياتها الشخصية، كاشفة أن انفصالها كان نقطة تحول كبيرة في حياتها، إذ اضطرت إلى إعادة ترتيب أولوياتها حتى تتمكن من التوفيق بين عملها ومسؤولياتها تجاه طفليها.

وأشارت إلى أنها كانت تضع شروطًا واضحة أثناء تصوير أعمالها الدرامية، حتى لا تستمر ساعات العمل إلى وقت متأخر، مؤكدة أنها كانت تحرص على العودة إلى المنزل قبل الساعة العاشرة مساءً للبقاء بجانب طفليها، خاصة بعد الانفصال.

وأكدت أن تلك المرحلة كانت من أصعب الفترات التي مرت بها، بسبب الضغوط النفسية الكثيرة، إلى جانب القضايا والمحاكم التي كانت تواجهها، لافتة إلى أنها كانت في بعض الأحيان تشعر بالانفصال عن الواقع نتيجة حجم الضغوط التي عاشتها.

وعلى الجانب الفني، تحدثت نادين عن الأعمال الدرامية، مشيرة إلى أنها لاحظت تقديم عدد من المسلسلات الكوميدية التي تحمل أجواءً قريبة من مسلسل "صالون زهرة"، مؤكدة أن استلهام الأفكار بين الأعمال الفنية أمر طبيعي ومتكرر في صناعة الدراما، طالما يقدم كل عمل رؤيته الخاصة.

واختتمت نادين نسيب نجيم تصريحاتها بنفي ما يتردد حول حصولها على معاملة خاصة داخل شركة الصباح، مؤكدة أنها لا تتمتع بأي امتيازات استثنائية، وقالت إن ما يُشاع عن كونها "مدللة" داخل الشركة لا أساس له من الصحة، مشددة على أنها تُعامل مثل جميع الفنانين، وربما أقل في بعض الأحيان.

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