الدفع بسيارة أشعة مقطعية أمام مستشفى النيل التخصصى لخدمة مليون و 350 ألف نسمة بأسوان

فى ظل حرص الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى على الإرتقاء بمنظومة الرعاية الصحية ، ووفقاً للتنسيق المستمر بين المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان ، والدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية لسرعة توفير الخدمات الطبية للمواطنين دون تأثر بأى أعطال فنية .

سيتم إعتباراً من اليوم الجمعة الموافق 24 يوليو 2026 ، الدفع بسيارة أشعة مقطعية وتمركزها أمام مستشفى النيل التخصصى بإدفو ، وذلك لتقديم الخدمة الطبية لحوالى مليون و 350 ألف نسمة من أهالى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ودراو ، لحين الإنتهاء من إصلاح جهاز الأشعة المقطعية الحالى الذى تعرض لعطل فنى بما يضمن إستمرار تقديم خدمات التشخيص والعلاج للمواطنين دون توقف .

توفير الخدمة دون إنقطاع

وأكد المهندس عمرو لاشين أن المحافظة بالتنسيق مع الهيئة العامة للرعاية الصحية تحرص على التعامل الفورى مع أى تحديات قد تؤثر على مستوى الخدمات الصحية ، موجهاً بتقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة لتشغيل سيارة الأشعة المقطعية ، وضمان إستفادة المرضى منها بالشكل الأمثل ، مع متابعة أعمال إصلاح الجهاز الحالى لعودته إلى الخدمة فى أسرع وقت .

شكر وتقدير للهيئة العامة للرعاية الصحية

ووجه محافظ أسوان خالص الشكر والتقدير إلى الدكتور أحمد السبكى لإستجابته السريعة ودعمه المتواصل للمحافظة ، وحرصه على توفير الإمكانيات اللازمة لضمان إستمرار تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمواطنين بما يعكس التعاون المثمر والبناء بين المحافظة والهيئة العامة للرعاية الصحية لتحقيق أفضل مستوى من الرعاية الطبية .

فى إطار التعاون المستمر بين محافظة أسوان والهيئة العامة للرعاية الصحية ، تم الدفع بسيارة أشعة مقطعية وتمركزها أمام مستشفى النيل التخصصى بإدفو لضمان إستمرار تقديم الخدمة الطبية للحالات المرضية لحين إصلاح الجهاز الحالي ، بما يؤكد حرص الدولة على توفير الرعاية الصحية للمواطنين بشكل مستمر .