أسوان : استكمال فعاليات شارع الفن بميدان المحطة لدعم الثقافة والإبداع

تتواصل فعاليات "شارع الفن" بميدان المحطة بمدينة أسوان طوال فترة الصيف، ضمن برنامج شهر يوليو، بالتعاون بين فرع ثقافة أسوان والوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان، حيث تُقام الفعاليات يومى الخميس والجمعة من كل أسبوع، بهدف دعم الحركة الفنية والثقافية، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب المواهب الإبداعية لتقديم أعمالهم فى أماكن مفتوحة تعزز التفاعل المجتمعى.

فى ضوء تنفيذ مبادرة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى "بداية جديدة لبناء الإنسان"، وتواكباً مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وفى إطار رؤية أسوان 2040 للإستثمار فى رأس المال البشرى، ووفقاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان .

عروض موسيقية وورش فنية للأطفال

وشهدت الفعاليات تقديم فقرات متميزة لفرقة الموسيقى العربية، وسط تفاعل كبير من المواطنين والزائرين، كما تضمنت تنظيم ورش فنية للأطفال لتنمية المهارات الإبداعية، وإكتشاف المواهب الفنية وصقلها من خلال أنشطة تفاعلية وترفيهية، أسهمت فى نشر أجواء من البهجة والحيوية وإثراء الفعاليات بالمشاركة المجتمعية.

جهود متنوعة

منصة مفتوحة للإبداع والثقافة

وتهدف فعاليات "شارع الفن" إلى دعم الحركة الفنية والثقافية، وإتاحة فرصة متميزة لأصحاب المواهب الإبداعية للتعبير عن قدراتهم فى الأماكن العامة، بما يسهم فى نشر البهجة، وتعزيز التفاعل المجتمعى بين أهالى المدينة وضيوفها من الزائرين والأفواج السياحية، ويعكس الوجه الحضارى والثقافى لمحافظة أسوان.



تواصل محافظة أسوان تنفيذ فعاليات "شارع الفن" كمبادرة ثقافية وفنية مفتوحة، تسهم فى رعاية المواهب، وتنمية الإبداع، وتعزيز المشاركة المجتمعية، بما يتواكب مع جهود الدولة فى بناء الإنسان وتحقيق مستهدفات رؤية أسوان 2040.