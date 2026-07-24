فى أسوان : حملة مكبرة لرفع الإشغالات بمدينة دراو لتحقيق السيولة المرورية

فى ظل تنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالإرتقاء بالمظهر الحضارى، وتحقيق السيولة المرورية، والحفاظ على حق المواطنين فى إستخدام الطرق العامة، وتنفيذاً لتوجيهات المهندس عمرو لاشين محافظ أسوان، تواصل الوحدات المحلية حملاتها المكبرة لرفع الإشغالات والمخالفات بمختلف مراكز ومدن المحافظة، بما يسهم فى تحقيق الإنضباط وإعادة الوجه الحضارى للشوارع والميادين الرئيسية والفرعية .

حملة ميدانية لرفع الإشغالات بمدينة دراو

وفى هذا الإطار، نفذت لجنة من الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو، برئاسة سيد سعدى، حملة ميدانية إستهدفت رفع الإشغالات المخالفة بالطرق الرئيسية بمدينة دراو، وذلك لتحقيق السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين والمركبات، ومنع أى تعديات تعوق الحركة بالشوارع.

رفع إشغالات متنوعة وإتخاذ الإجراءات القانونية



وأسفرت أعمال اللجنة عن رفع 5 فاترينات، و15 كرسياً بلاستيكياً، و4 عربات "طقطوقة"، و2 قطعة موكيت كبيرة كانت تشغل الطريق العام بالمخالفة، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

إستمرار الحملات لتحقيق الإنضباط

وأكدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دراو إستمرار تنفيذ الحملات اليومية لرفع جميع أشكال الإشغالات والتعديات على الطرق، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين، للحفاظ على المظهر الحضارى، وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة آمنة ومنظمة للمواطنين.



تواصل الوحدات المحلية تكثيف حملات رفع الإشغالات، حيث أسفرت إحدى الحملات عن إزالة عدد من الإشغالات المخالفة بالطرق الرئيسية، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فى إطار تحقيق الإنضباط والسيولة المرورية والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة.