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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أمين المهن الطبية يستعرض حصاد 5 سنوات ويؤكد رفع المعاشات 122%

أبو بكر القاضي الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية
أبو بكر القاضي الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية
الديب أبوعلي

استعرض الدكتور أبوبكر القاضي، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، تقرير الإنجازات خلال الفترة من 2020 إلى 2025، المقرر عرضه على الجمعية العمومية المقرر انعقادها غدًا 24 يوليو 2026، متضمنًا أبرز ما تحقق في ملفات المعاشات والإعانات ومشروع العلاج والاستثمارات والإيرادات.

وأوضح التقرير، أن قيمة المعاش الشهري ارتفعت من 900 جنيه في عام 2020 إلى 2000 جنيه في عام 2025، بنسبة نمو بلغت 122%، فيما ارتفع عدد المستفيدين إلى 96 ألفًا و539 عضوًا، بالإضافة إلى 33 ألفًا و865 أسرة مستفيدة، مع وصول إجمالي المعاشات المنصرفة إلى 2.355 مليار جنيه بنهاية عام 2025.

وأشار التقرير إلى اعتماد زيادات في 14 نوعًا من الإعانات الطبية والاجتماعية، من بينها رفع إعانة الأورام وزرع الأعضاء وجراحات القلب من 10 آلاف إلى 50 ألف جنيه، وإعانة الكوارث من 10 آلاف إلى 30 ألف جنيه، وإعانة الوفاة من ألف إلى 4 آلاف جنيه، إلى جانب مضاعفة عدد من الإعانات الأخرى. كما بلغ إجمالي الإعانات المنصرفة خلال عام 2025 نحو 42.3 مليون جنيه.

رفع معاشات المهن الطبية 

وفيما يتعلق بمشروع العلاج، أوضح التقرير أن عدد المشتركين بلغ 471 ألفًا و701 مشترك، بزيادة 19% مقارنة بعام 2020، فيما ارتفع حد الاستفادة السنوي إلى 55 ألف جنيه، مع إصدار أكثر من 633 ألف خطاب تحويل خلال عام 2025.

وكشف التقرير عن تحقيق نمو كبير في إيرادات الدمغة الطبية، التي سجلت 4.211 مليار جنيه خلال عام 2025، بزيادة إجمالية بلغت 221% مقارنة بعام 2020. كما ارتفع إجمالي الاستثمارات إلى 16.723 مليار جنيه، بينما بلغ عائد الاستثمارات 2.137 مليار جنيه، بما يعكس تطور الأداء الاستثماري للاتحاد وتعزيز موارده المالية.

وأكد التقرير أن هذه المؤشرات تعكس التزام اتحاد نقابات المهن الطبية بتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء وأسرهم، وتحسين منظومة الرعاية الاجتماعية والعلاجية، مع تعظيم العائد من الاستثمارات لمواجهة التحديات الاقتصادية.

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