دعوة للإفراج عن أبو صفية وتحية لرئيس وزراء إسبانيا من أطباء مصر

دعا الدكتور أسامة عبد الحي نقيب أطباء مصر رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، أعضاء الجمعية العمومية للوقوف دقيقة حداد على أرواح شهداء الأطباء البيطريين الذين لقوا مصرعهم في حادث سير، وهما الدكتورة أميرة عويس والدكتورة ولاء عاشور، إضافة إلى الأطباء البشريين، وكل المقهورين من أبناء المهنة والكادحين.

ووجه رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية خلال فعاليات الجمعية العمومية العادية للاتحاد، المنعقدة الآن بمقر دار الحكمة، التحية إلى بيدرو سانشيز رئيس وزراء إسبانيا لدعمه للشعب الفلسطيني الذي يشهد حرب إبادة من قبل الاحتلال الإسرائيلي.

كما دعا للإفراج الفوري عن الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان بقطاع غزة، وكل الأطباء الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، موجها لهم التحية علر صمودهم الكبير في وجه آلة الإبادة.

الجمعية العمومية العادية للمهن الطبية

كان الدكتور أسامة عبد الحي، رئيس اتحاد المهن الطبية، أعلن اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية العادية للاتحاد، بحضور أكثر من 500 عضو من أعضاء الاتحاد، الذي يضم نقابات الأطباء البشريين، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والأطباء البيطريين، معلنا افتتاح أعمال الجمعية العمومية.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية عددًا من الملفات المهمة المدرجة على جدول الأعمال، والتي تشمل:

* تقرير الأمين العام.

* تقرير أمين الصندوق.

* عرض تقرير مراقب الحسابات عن ميزانيات الأعوام 2020 - 2021.

* عرض تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن ميزانيات الأعوام 2020 - 2021.

* اعتماد ميزانيات الأعوام 2020 - 2021.

* اختيار مراقب الحسابات وتحديد أتعابه.

* المطالبة برفع الحراسة عن نقابة الصيادلة.

* مناقشة موقف تمويل الأندية.

* مناقشة قصر استثمارات أموال الاتحاد على الأوعية الادخارية البنكية.

* مناقشة تحصيل المديونيات المتأخرة المستحقة على النقابات الأربع.

* مناقشة مقترح زيادة قيمة المعاش.