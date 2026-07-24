البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين.



وأوضحت القيادة العامة في بيان لها أنه وبإرادة صلبة وجاهزية قتالية عالية، تصدت منظومات الدفاع الجوي بقوة دفاع البحرين واعترضت ودمرت عدداً من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة اليوم الجمعة 24 يوليو 2026م.



وشددت القيادة العامة على إن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة.

كما أهابت القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم

الاقتراب من أي أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات

الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فوراً.



وأكدت القيادة العامة إن رجال وحدة هندسة الميدان الملكية في كامل الجاهزية للتعامل الفني الآمن مع تلك الأجسام، ضماناً للسلامة العامة للمواطنين والمقيمين كافة.



وشددت القيادة العامة على أن تعمد استخدام الصواريخ والطائرات

المسيرة في استهداف المدنيين والممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكاً

صارخاً للقانون الدولي الإنساني.



كما عبّرت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين اعتزازها وفخرها بما يُظهره رجالها البواسل من جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في أداء واجبهم المقدس، ذودا عن الوطن.