محافظ الغربية يُحكم منظومة حماية الثروة الحيوانية بحملات تقصي ميدانية موسعة.. 175 لجنة تجوب القرى والأسواق

أكد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، أن المحافظة تواصل تنفيذ خطة متكاملة لحماية الثروة الحيوانية من خلال تكثيف أعمال التقصي الوبائي والمرور الميداني المستمر على أسواق الماشية وقرى المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات الدولة بدعم منظومة الأمن الحيوي والحفاظ على الثروة الحيوانية باعتبارها أحد أهم مقومات الأمن الغذائي، مشيدًا بالجهود التي تبذلها مديرية الطب البيطري في أعمال الرصد والوقاية والتوعية.

توجيهات محافظ الغربية

وأوضح المحافظ أن مديرية الطب البيطري بالغربية، برئاسة الدكتورة نعمة عارف مصطفى وكيل وزارة الطب البيطري، كثفت خلال الأسبوع الماضي أعمال التقصي الوبائي من خلال 175 لجنة ميدانية انتشرت بمختلف مراكز وقرى المحافظة، حيث نفذت 2279 زيارة ميدانية، إلى جانب المرور على 9 أسواق للماشية، ومناظرة 26634 رأسًا من الحيوانات، وذلك لمتابعة الحالة الصحية والوبائية والتأكد من خلوها من أي مؤشرات أو اشتباهات بالأمراض الوبائية، وفي مقدمتها مرض الجلد العقدي.

تحرك تنفيذي عاجل

وأشار اللواء الدكتور علاء عبد المعطي إلى أن نتائج أعمال المتابعة أكدت استقرار الحالة الصحية للحيوانات وعدم رصد أي حالات اشتباه، وهو ما يعكس كفاءة منظومة المتابعة والرقابة البيطرية بالمحافظة، مؤكدًا أن الحفاظ على هذا الوضع يتطلب استمرار الالتزام بالإجراءات الوقائية والتوسع في برامج التوعية للمربين، بما يسهم في الحد من انتشار الأمراض وحماية الإنتاج الحيواني.

رفع كفاءة الخدمات

وشدد محافظ الغربية على استمرار الحملات الميدانية والمرور الدوري على القرى وأسواق الماشية، مع تكثيف التوعية بأهمية التحصين الدوري، وتطبيق اشتراطات الأمن الحيوي داخل المزارع والحظائر، وسرعة الإبلاغ عن أي حالات اشتباه، مؤكدًا أن المحافظة لن تدخر جهدًا في دعم جميع الإجراءات الوقائية التي تستهدف الحفاظ على الثروة الحيوانية وصون مصالح المربين وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.