مصر تدين الهجمات الإيرانية على البحرين والأردن والكويت

أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات، اليوم الجمعة، الهجمات الإيرانية التي استهدفت مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت الشقيقة، والتي تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة الدول، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، ويخالف أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكدت جمهورية مصر العربية - في بيان عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج - تضامنها الكامل مع مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت، ودعمها التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وحماية سيادتها وسلامة أراضيها، مجددة رفضها القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، ولأي أعمال من شأنها تهديد أمن المدنيين أو تقويض الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما شددت مصر على ضرورة احترام سيادة الدول ومبادئ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، داعية إلى الوقف الفوري لكافة الاعتداءات والأعمال التصعيدية.

وأكدت مصر أهمية اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته في حفظ السلم والأمن الدوليين، بما يكفل حماية أمن واستقرار المنطقة ويجنب شعوبها مزيدًا من التوتر والتصعيد.